FCK-keeper stikker til egne fans

Kamil Grabara har ikke behov for at blive elsket af FCK-publikummet, men lidt respekt vil den 22-årige polske førstemålmand gerne have

Jess Thorup foretrækker Kamil Grabara, men man skal ikke lede længe på Sektion 12 eller på sociale medier for at finde FCK-fans, der er til 'Kalle' Johnsson.

I FC København er det svenske andetvalg mange tilhængeres førstevalg.

Det er 'Kalle' Johnsson, som de hylder og synger om på tribunen. Kærligheden til Kamil Grabara er til at overhøre.

Det har den 22-årige polak også bemærket og nævnte det selv efter FCK's skuffende 0-0-kamp mod Silkeborg søndag aften.

Han adresserede direkte de FCK-fans, der har argumenterer for, at 'Kalle' Johnsson skulle have pladsen i FCK-målet tilbage på Grabaras bekostning.

- Det er nok mest fans, der blæser det (duellen mellem Grabara og Johnsson, red.) op, men til alle FCK-fans: I behøver ikke at elske mig.

- Men når jeg gør det godt, så vil respekt være godt. Jeg har ikke noget imod, at I før kampen synger 'Kalle' Johnsson og glemmer at synge mit navn. Jeg forventer det ikke.

- Jeg gør mit job for klubben og giver alt, hvad jeg har. That's it, lød det fra Grabara.

Budskabet blevet serveret med et af de smil, som han ellers ikke har for vane at have på læben, når han er i mediernes krydsild efter en kamp.

- Føler du, at fansene ikke elsker dig?

- Hør her: Det er, hvad det er. Fansene har deres egne idoler, og jeg er måske ikke den, der bliver elsket mest. That's life.

- Kan du forstå, at de kan li’ ’Kalle’?

- Selvfølgelig! I en tidligere klub har jeg været den, der var elsket af fans. Jeg ved, hvordan det er. Jeg er 22 og gammel nok til at forstå sådanne ting. Sådan er livet.

- Måske jeg får den kredit en dag, hvis jeg for eksempel når 100 kampe for FCK. Så vil jeg måske være den, de holder mest af. Men det betyder ikke så meget for mig, sagde Kamil Grabara.

Han sikrede reelt sit hold et enkelt point, da han med en refleksredning à la 'Kalle' Johnsson forhindrede Sebastian Jørgensen i at bringe Silkeborg foran efter knap en times spil.

- Jeg gør mit job. Det er, hvad jeg bliver betalt for. Jeg er i målet, FCK betalte penge for mig, så jeg kunne være der. That’s it, sagde Grabara med et skuldertræk.

Han kaldte sig selv en simpel person, der ikke har brug for at blive klappet på skulderen.

- Når jeg gør godt, så ved jeg, at jeg gør det godt. Når jeg gør det ad helvede til, så er jeg den første til at indrømme det.

- Har I nogensinde hørt mig tale efter en dårlig kamp og forsøge at overbevise jer om, at jeg spillede fantastisk?

- Og er jeg ham, der efter en god kamp går ud til jer og har en trang til at tale med jer? lød det retorisk fra FCK-målmanden.

Jess Thorup sagde efter 0-0-kampen, at det ikke havde været inde i hans overvejelser at lave et målmandskifte oven på 'Kalle' Johnssons brandkamp mod PAOK i Conference League:

- Jeg har været ærlig over for 'Kalle' i forhold til hans rolle. I FCK skal man vise sit værd, når man får chancen. Det gjorde 'Kalle', og det er fedt for ham.

- Men Kamil viser med sin kæmperedning (på Sebastian Jørgensens forsøg, red.), hvorfor vi hentede ham for et halvt år siden. Det var for at bringe en topmålmand ind til FCK. Det, synes jeg, at han viste i dag.