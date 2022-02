FCK-keeper trækker i land

Svenske Karl-Johan 'Kalle' Johnsson fortalte til Hallandsposten onsdag, at han var utilfreds med sin position i FC København, efter han er blevet degraderet til at spille reservekampe.

Den nyindkøbte polak Kamil Grabara har fået en fast plads i buret, og Kalle Johnsson har derfor kun fået sølle tre optrædener for hovedstadsklubben hen over efteråret.

Under EM-slutrunden var det også Robin Olsen, der vogtede buret for det svenske landshold.

32-årige Johnsson er derfor henvist til at spille på reserveholdet. En beslutning, keeperen langt fra er tilfreds med.

- At spille i reserveholdskampe i min alder, kan man lige så godt skylle ud i toilettet. Jeg kunne have forstået det, hvis jeg var 18, 19 år, eller hvis jeg havde været rusten, men ikke nu, fortæller målmanden.

En misforståelse

I et Instagram-opslag sent torsdag aften uddyber Kalle Johnsson, at der var sket en misforståelse mellem ham og journalisten, der skrev artiklen.

- Den del med, at jeg ville 'skylle alle reservekampene ud i toilettet' var ikke det, jeg mente. Jeg mente, at jeg spillede nogle reservekampe, jeg ikke var tilfredse med, og at jeg ville glemme dem hurtigst muligt og komme videre. Og så sagde jeg, at jeg ville 'skylle dem ud i toilettet.' Jeg mente ikke, at reservekampene ikke var vigtige, skriver han på Instagram.

Johnsson forklarer videre, at han er glad for at være FCK-spiller, og at han ser frem til anden del af sæsonen.

Om forklaringen på Instagram har klinket skårene mellem svenskeren og løverne, får vi måske svar på søndag, når FCK åbner forårssæsonen mod OB på hjemmebane.