FCK klager: - Skal ikke straffes yderligere

Superligaens førerhold vil have Disciplinærinstansen til at se på Jonas Winds røde kort mod Esbjerg. FCK vil have det omstødt, så U21-landsholdsangriberen ikke rammes af karantæne mod OB

FC København vil have Jonas Winds udvisning mod Esbjerg annulleret.

U21-landsholdsangriberen fik et meget kontroversiel rødt kort af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, og det er det, som Superligaens førerhold nu vil have Disciplinærinstansen til at genoverveje

- Jeg kan bekræfte, at vi ønsker, at Disciplinærinstansen ser på sagen. Vi mener ikke, at Jonas Wind skulle have haft det andet gult kort, så forhåbentlig bliver det annulleret, så han ikke straffes yderligere, siger Jes Mortensen, kommunikationschef i FCK, til Ekstra Bladet.

Jonas Wind blev udvist i slutningen af 1. halvleg, da han sprang over Jeppe Brinchs flyvende tackling.

Det reddede ham fra at blive tromlet ned, men det kostede ham en udvisning, da Mads-Kristoffer Kristoffersen vurderede, at den store FCK-angriber filmede.

- Der kommer lidt af en benbrækker-tackling, hvor jeg føler, jeg bliver nødt til at hoppe over og undvige den, hvis jeg vil beholde begge mine ankler i god behold.

- Intentionen er jo ikke at lave skuespil, det ville være dumt, når jeg havde et gult kort i forvejen, sagde Jonas Wind efter udvisningen, der automatisk resulterer i en karantænedag.

FCK'erne var vrede over udvisningen. De formåede dog at vinde opgøret mod Esbjerg alligevel. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han er dermed ude af søndagens opgør mod OB, medmindre Disciplinærinstansen (i lighed med FCK-manager Ståle Solbakken) vurderer, at det gule kort var helt ude i skoven.

Tidligere på foråret havde FC Midtjylland held med en lignende indsigelse. Paul Onuachu modtog to gule kort mod AGF, men FCM appellerede, og Fodboldens Disciplinærinstans omstødte det røde kort.

Det betød, at den lange nigerianske angriber slap for karantæne.

