FCK klar til at forære spiller væk

FC København råder lige nu over Nicolai Boilesen, Pierre Bengtsson og Bryan Oviedo på venstre back, og det er én for mange.

Sorteper er endt hos Bryan Oviedo.

Costaricaneren kom til FC København for godt et år siden på en fri transfer, da Nicolai Boilesen blev alvorligt skadet, og han var på banen i 15 Superliga-kampe i sidste sæson. Oviedos kontrakt løber to år endnu, men hans dage i FCK kan meget vel være talte.

- Bryan Oviedo kan finde en ny klub. Vi behøver ikke tre venstrebacks, så kan han finde en ny klub, får han lov til at gå gratis, så vi kan spare hans løn. Han kom for nul kroner og kan forlade os for nul kroner, siger Ståle Solbakken.

FCK-manageren fastslår, at den eneste årsag til, at man gerne vil af med Bryan Oviedo, er, at klubben nu igen er fuldtallig på venstreback-positionen, fordi Nicolai Boilesen er tilbage fra sin lange skadesperiode.

Foto: FCK.dk

Sten Grytebust ikke på vej til AGF

Mens Bryan Oviedo altså kan være på vej væk fra FC København, går der rygter om, at Sten Grytebust er på vej i samme retning.

Nordmanden er blevet parkeret på bænken som reserve for Karl-Johan Johnsson, og Ekstra Bladet skriver, at AGF har spurgt på den tidligere OB-keeper, der to år i træk blev kåret som Superligaens bedste målmand.

Ståle Solbakken kender dog ikke noget til interessen fra AGF.

- Det har jeg ikke hørt om, siger han.

- Er der interesse for Sten Grytebust?

- Det er der sikkert.

Ståle Solbakken er slet ikke i tvivl om, at den manglende spilletid nager Sten Grytebust, der som en konsekvens også har mistet sin plads på det norske landshold.

- Sådan er det på målmandspositionen, som er meget speciel. 'Kalle' har gjort det godt, og Sten kan ikke komme til mig på sidste dag af transfervinduet og sige, han vil væk, for vi skal have tre keepere, hvis én bliver skadet eller bliver udvist, lyder det fra Solbakken.

FC København tabte søndag 2-3 til OB i Superliga-premieren.

