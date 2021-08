FCK køber landsholdsangriber

FC København har i transfervinduets sidste time forstærket truppen med en ung islænding.

18-årige Isak Bergmann Johannesson er købt i svenske IFK Norrköping, og han besidder et særligt stor talent, mener sportsdirektør Peter Christiansen.

- Isak er et ualmindeligt stort talent, der har været i søgelyset hos nogle af Europas allerstørste klubber, så vi ser et godt match mellem ham og FC København.

- Han er meget langt i sin udvikling, mens potentialet fortsat er stort, og det skal Jess (Thorup, cheftræner, red.) og resten af staben nu forløse, siger sportsdirektøren til FCK's hjemmeside.

Den offensive midtbanespiller kommer til på en aftale, der strækker sig frem til sommeren 2026.

Han skal være med til at lukke hullet efter profilen Mohammed Daramy, som i sidste uge blev solgt til hollandske Ajax for et beløb, der slog klubrekorden i FCK.

Men han kan ikke erstatte Daramy en til en, understreger cheftræner Jess Thorup.

- Vi har hele tiden vidst, at vi ikke fik en ny Daramy, men i Isak får vi et stort talent med nogle andre egenskaber, som jeg ser et godt match med i forhold til de andre typer, vi har på holdet.

- Han er en meget spændende spiller, der allerede har en god erfaring trods sin alder, og han kommer til at bidrage til holdet med sine evner, det er jeg sikker på. Vi glæder os til at få ham om bord, siger Jess Thorup.

Trods sin unge alder har Johannesson allerede spillet fire kampe for Islands A-landshold.