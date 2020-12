FCK køber Neestrup fri

FC København henter Jacob Neestrup i Viborg. - Det er godt for min familie, at den her mulighed er opstået netop nu, siger Jess Thorups kommende assistent

Jacob Neestrup vender 'hjem' til FC København.

Københavnerne er endelig blevet enige med Viborg om en aftale, der sender den talentfulde træner tilbage til hovedstaden, hvor han bliver en del af Jess Thorups stab.

32-årige Neestrup forlod i sommeren 2019 FCK's nykårede mestre for at afprøve evnerne som cheftræner i Viborg.

Han har haft stor succes i domkirkebyen. Viborg fører aktuelt 1. division og har sat kursen mod Superligaen.

Men det bliver en anden, der skal fuldføre arbejdet.

Neestrup har haft et stort personligt ønske om at komme hjem til København, og det er nu gået i opfyldelse.

- For mig er FCK den største klub i Skandinavien, og derfor ser jeg det også som en stor mulighed igen at blive en del af det stærke setup, der er blevet bygget op her.

- Der er desuden nogle private årsager, der spiller ind i forhold til, at det er godt for min familie, at den her mulighed er opstået netop nu, siger Jacob Neestrup til FCK's hjemmeside.

Viborg har ikke tabt i denne sæson, men det bliver en anden end Neestrup, der skal føre klubben det stykke op i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Til Viborgs hjemmeside fortælle Neestrup, at hans private situation har ændret sig markant:

- Min kone og jeg har adopteret en pige i sommer. Det kræver et stort arbejde i forhold til at få skabt relationer til hele familien, og det er umuligt at få til at hænge sammen med at være cheftræner og bosiddende i Viborg.

- Vi har givet det en ærlig chance det seneste halve år og har overvejet mange forskellige løsninger, men vi er nået til den endelige beslutning, at det bedste for os som familie er at flytte hjem til København.

FCK har jagtet Neestrup længe - faktisk siden ansættelsen af Jess Thorup i starten af november.

Neestrup har en stor stjerne i klubben, hvor som aktiv spiller nåede tre førsteholdskampe. Han blev i 2013 træner i talentafdelingen og var i sæsonen 2018/19 assistenttræner for Ståle Solbakken.

- Vi er meget glade for at byde Jacob velkommen tilbage i København, hvor vi har savnet ham.

- Han er i vores øjne et af landets allerstørste trænertalenter, det tidligere har vist sine store kvaliteter hos os og senest også i Viborg.

- Ambitionen er at bygge landets stærkeste setup omkring holdet, og det mener vi, at Neestrup supplerer perfekt, siger William Kvist, der er midlertidig sportslig leder i FCK.

Jess Thorup (t.v.) kan glæde sig over, at FCK er blev enig med Viborg om en aftale, der sender Jacob Neestrup til hovedstaden. Foto: fck.dk

Jess Thorup har hidtil haft Hjalte Nørregaard som sin assistent, men den tidligere vikar sendes nu tilbage til U19-holdet.

I stedet kommer spanske Rubén Sellés og altså Jacob Neestrup til at udgøre assistentteamet efter nytår.

- Jacob er en ung, moderne og dynamisk trænertype, der kender klubben og spillerne helt ind til benet, hvilket er en stor fordel for alle.

- Han kommer med stort drive og motivation til at udvikle FCK, og både hans faglighed og personlighed bliver et stort aktiv for os.

- Jeg synes virkelig, at vi har sammensat et spændende team, og jeg er helt overbevist om, at vi sammen vil skabe et stærkt FC København, siger Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

De seneste uger har FCK foretaget en lang række ansættelser og rokeringer i staben, og puslespillet er endelig ved at falde på plads.

Sidste brik er at nå til enighed med AGF, så den kommende sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen kan komme i gang med sit arbejde i København.

