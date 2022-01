FCK køber ønskespiller

Så har løverne fået en ny teenage-løve.

For 19-årige Akinkunmi Amoo skifter nu svenske Hammarby ud med FC København.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

- Amoo er en af de mest interessante unge spillere i skandinavisk fodbold, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han er en spiller med fantastisk fart og store evner én mod én, og han er også ganske målfarlig. Potentialet er enormt, men der er også masser af hårdt arbejde foran ham. Lykkes vi sammen med at forløse det, så kan han nå meget langt.

Amoo er selv rigtig glad for skiftet til den danske hovedstad.

- Der har været andre muligheder for mig undervejs, men jeg føler, at FCK er det helt rigtige næste skridt for mig karrieremæssigt. Her kan jeg udvikle mig og lære en masse sammen med de fantastiske spillere, som klubben har i forvejen.

- Jeg ser virkelig frem til udfordringen og til at at træde ind i Parken, der er et fantastisk stadion med passionerede fans, siger Amoo.

Kontrakten løber til udgangen af 2026.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer FCK til at punge godt og vel 33 millioner kroner ud for nigerianeren. Derudover ligger potentielle bonusser og videresalg.

Dermed kan et andet stortalent - Roony Bardghji - se frem til konkurrence om spilletid i Jess Thorups startellever, for en ny kantspiller er ankommet til København.

Akinkunmi Amoo har små tre uger til at træne med sin nye arbejdsgiver, før holdet sparker forårssæsonen i gang 20. februar mod OB på eget græs.

FCK ligger toer i Superligaen med to point op til FC Midtjylland. På den anden side ånder ærkerivalerne Brøndby IF dem i nakken på en tredjeplads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------