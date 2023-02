FCK-komet om bizart rygte: - Jeg lyver ikke

Den yngste målscorer i Superligaen. Den yngste debutant i FC Københavns historie. Den yngste spiller i i en startopstilling nogensinde.

Roony Bardghji er ikke som alle andre.

Allerede inden han som 14-årig kom til FCK, stod det lysende klart. Talentet var enormt. Havde der ikke været regler, der forbød det, havde han endda fået debut i den bedste danske fodboldrække endnu tidligere.

Så tydeligt var det.

Roony Bardghji har syriske rødder, men er født i Kuwait, inden han som seksårig tog med familien til Sverige. Foto: Anthon Unger

Men mens den svenske komet har slået rekorder på stribe, så har der igen og igen været rygter. Rygter om, at den i dag 17-årige kantspiller slet ikke er 17.

Også på sociale medier har man kunnet læse, at den dribletærke Bardghji faktisk lyver om, hvor gammel han i virkeligheden er. At fødselsdatoen 5. november 2005 er løgn og latin.

Ekstra Bladet spurgte derfor Roony Bardghji til rygterne i forbindelse med FC Københavns træningslejr i Algarve.

Et emne, som stortalentet var glad for endelig blev bragt op.

- Det har jeg hørt på, siden jeg var lille. Det er cool, at du stiller spørgsmålet. For det er mærkeligt, at folk siger sådan noget. Så har man lidt skæg og hvad så? Det er normalt, hvor jeg kommer fra, siger Roony Bardghji, der har syriske rødder, men er født i Kuwait.

Roony Bardghji fik sin debut i FC København, da han var blot 16 år og seks år dage. Foto: Anthon Unger

- Det er det samme med min lillebror, og han er 13. Det er jo ikke, fordi han er ældre heller.

Lyver ikke

Roony Bardghji griner lidt af det, men virker samtidig som én, der har svært ved at forstå, hvorfor det er noget, der gang på gang er blevet hvisket om i krogene.

- Vi kommer fra Kuwait. Vi flygtede ikke fra en krig. Vi kom, fordi min mor og far havde venner i Sverige, og de ønskede et bedre liv. Det var også bedre for os i forhold til at spille fodbold.

- Det var derfor, vi flyttede. Så jeg havde ikke brug for at lyve om min alder for at komme til Sverige. Jeg forstår det virkelig ikke.

Roony Bardghji fik tidligt i karrieren et prædikat som et af Europas største talenter. Foto: Lars Poulsen

Alligevel har han vænnet sig til det. Beskyldningerne går nemlig helt tilbage til, da Bardghji var en ung knægt, der bare elskede at spille fodbold.

Men ifølge den svenske teenager handlede det om, at han på grund af sin dedikation og store talent, skilte sig ud.

- Når jeg spillede kampe, kiggede folk på mig og sagde: 'Wow. Han kan ikke være lige så gammel, som de andre'.

- Men jeg arbejdede hårdt, da jeg var lille. Mens andre sad indenfor og spillede Playstation, var jeg ude for at træne. Når man holder sig til en plan, så belønner det sig. Så er du bedre end dem, der spiller Playstation, forklarer Bardghji, der indtil videre er noteret for 28 kampe i FC København.

Den unge FCK'er lader sig ikke påvirke af det, han selv betegner som falske rygter om hans alder. Foto: Anthon Unger

- Jeg har altid været dedikeret til fodbold. Det er derfor, at folk har svært ved at tro på, at jeg havde den samme alder, som de andre, jeg spillede med. Men det var, fordi jeg trænede hårdere end alle andre.

Roony Bardghji svarer reflekteret og uden tøven. Rygtet har være der længe, og den unge FCK'er virker derfor tydeligt glad for, at han nu kan mane det i jorden.

Han vælger derfor også at tage det hele lidt med et smil.

- Det er positivt, at folk siger, jeg ser ældre ud i forhold til, hvordan du spiller. Hvad skal jeg ellers gøre? Jeg takker dem og er taknemmelig for, at de tror, jeg er ældre.

