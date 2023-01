FCK-komet scorer ny aftale

William Clem tog FC København med storm i efteråret. Nu belønner "løverne" så den unge midtbanespiller med en kontraktforlængelse frem til sommeren 2027.

Det meddeler FC København selv.

- Alle, der har arbejdet med ham ved, at han har evnerne, men det kræver også en stærk mentalitet og karakter at træde ind på den helt store scene, som William har gjort det, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han har grebet sin chance, og han har helt sikkert potentiale til at blive en topspiller, hvis han fortsætter sin udvikling i de kommende år. Det er som bekendt et vigtigt element i vores strategi, at vores talentafdeling skaber spillere, der er dygtige nok til at bidrage til, at vi opnår vores målsætninger.

- Det har Clem bevist, at han er i stand til, og derfor er det logisk for os at lave en ny aftale og gøre ham til fast førsteholdsspiller.

I forbindelse med forlængelsen rykkes den unge midtbanespiller også op i Superliga-truppen, melder FCK.

William Clem, 18 år, står noteret for fem kampe for FCK.