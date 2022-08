FCK-komet ude i kulden: - Det må han lære at leve med

FC Københavns giga-talent Roony Bardghji har været fraværende i klubbens seneste to kampe, og det er noget han må lære at leve med ifølge sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen

Roony Bardghji tog Superligaen med storm, da han som blot 16-årig bed sig fast på FC Københavns mesterskabs-vindende hold i foråret.

Den unge svensker nåede at spille 13 kampe i foråret, og mange havde nok forventet, at de gode takter ville fortsætte i den nye sæson, men det er indtil nu kun blevet til godt 24 minutters spil i denne sæson.

De to seneste kampe har Bardghji slet ikke været med i truppen, og ifølge sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen, er det noget, den unge spiller må lære at leve med.

- Vi er sindssygt glade for at have ham, og det viser også lidt, hvad Jess (Thorup. red) har at vælge mellem, og sådan er det. Det er jo dagsformen, og dét du viser på træningsbanen, der afgør, om du er med.

Annonce:

- Det må han lære at leve med. Han er også på et tidligt stadie i sin karriere og skal affinde sig med nogle af de ting, så det er meget naturligt for mig, sagde sportsdirektøren til den fremmødte presse ved onsdagens træning.

Peter Christiansen var klar i spyttet, da han forklarede om situationen med Roony. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Til kampen mod AaB var Roony Bardghji ikke med i truppen på grund af sygdom. Det var dog ikke tilfældet til kampen mod Viborg, hvor cheftræner Jess Thorup simpelthen havde valgt ham fra.

- Til kampen mod Viborg, havde jeg valgt at holde fast i kanterne fra kampen mod AaB. Isak (Johannesson red.) kom ind og scorede, og Paul (Mukairu red.) lavede et rigtig fint indhop, og derfor holdt jeg fast i den trup.

- Det er sådan, det er her i FC København. Man skal være klar, når chancen er der, ellers er der andre, der byder sig til, og så er der ofte lidt længere tilbage til holdet igen, siger cheftræneren.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Roony Bardghji har kontraktudløb med FC København ved udgangen af 2023. Der er dog ikke meget nyt at hente hos sportsdirektøren, der ikke gider at kommentere kontraktsituationen.

Udsigterne for mere spilletid er ikke blevet lettere for Roony Bardghji.

Annonce:

Onsdagen var nemlig også dagen, hvor Mohamed Daramy blev præsenteret som ny spiller i FC København, efter han har underskrevet en lejeaftale, der strækker sig over resten af sæsonen.

FC København råder derfor nu over Roony Bardghji, Paul Mukairu, Luther Singh, William Bøving, Mohamed Daramy, Akinkunmi Amoo og Isak Johannesson, som alle kan spille på kanten.

- Det er ikke muligt at gøre alle tilfredse, så for mig er det vigtigt at have en åben og ærlig dialog med spillerne om, hvordan deres situation er, og hvad de eventuelt kan forbedre for at gøre sig gældende, siger Thorup.

FC København byder ærkerivalerne Brøndby IF op til dans på søndag, når sæsonens første derby løber af stablen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: