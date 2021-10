FCK kommenterer spekulationer

FC Københavns polske målmand Kamil Grabara meldte for nylig afbud til det polske landshold efter at være blevet efterudtaget - til trods for at han har passet buret for københavnerne.

Klubben har nu fundet det nødvendigt at give en forklaring på afbuddet på grund af spekulationer om en skadespause til polakken, som det formuleres.

- På grund af Kamil Grabaras afbud til en efterudtagelse til det polske A-landshold er der opstået spekulationer om en skadespause til keeperen, skriver FC København og kommer så med en forklaring på afbuddet, som burde få de fleste FCK-fans til at ånde lettet op.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Der er tale om en mindre skade fra tidligere, som han har spillet med i et stykke tid. Og efter denne korte kamppause er formodningen, at han er klar efter den igangværende landskampspause, når vi møder SønderjyskE den 17. oktober på udebane i Haderslev, lyder det.

Kamil Grabara stod da også i søndagens kamp mod Viborg, hvor han måtte se sig passeret i overtiden af holdkammeraten Jens Stage. Kampen endte 1-1.

Den polske keeper med en fortid i Liverpool og AGF er FCK's ubestridte førstevalg i målet. Han har spillet samtlige 11 kampe i Superligaen samt alle europæiske kampe indtil nu.