FCK kræver undskyldning fra minister efter tweet

Det er langt over stregen, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye blandt andet har kaldt FCK-spiller for 'Judas'

FC København kalder et tweet fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye tidligere på mandagen for uforståeligt og uacceptabelt.

Ifølge FCK skrev Tesfaye;

'FCK-United?

Jeg kunne aldrig drømme om at håbe de klubber nogensinde vandt en fodboldkamp. Men hvem håber jeg mest på taber? Jeg håber på nederlag til Judas Stage og Kamil Paycheck.'

Tweetet fra Tesfaye er sidenhen blevet slettet igen.

På FCK's hjemmeside står der således:

'Begge spillere har været udsat for alvorlige trusler, og den ene har oplevet et brandattentat mod sin lejlighed, mens to personer sov i den og kun ved et tilfælde ikke kom alvorligt til skade.'

'Det er forkert overfor spillerne, men det er det i høj grad også overfor spillernes familier, der i forvejen har måtte stå model til meget. Derfor forventer vi naturligvis en lige så officiel undskyldning fra ministeren, som hans angreb var det.'

Rygsvømmer-svar

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til Mattias Tesfaye via ministeriets pressechef. Han er vendt tilbage uden at svare på spørgsmålene.

Ministeren ønsker ikke at svare på, hvorfor han finder det i orden at omtale fodboldspillere som Judas og PayCheck.

Matthias Tesfaye er til gengæld ude i form for rygsvømning med sit svar, som pressechefen har sendt:

'For mig er fodbold sjov og ballade og drilleri mellem klubberne. Men jeg blev gjort opmærksom på, at mit tweet blev læst i forlængelse af trusler mod spillerne. Og så synes jeg pludselig ikke det er så sjovt længere. Derfor slettede jeg det.'

Læs hele FCK's besked her