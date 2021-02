FCK lander kæmpe million-aftale

Unibet betaler 10 mio. kr. om året for at blive trøjesponsor fra sommeren 2021 og to år frem - Carlsberg fortsætter som hovedsponsor, men fokuserer i fremtiden på andre ting end brystet på spillertrøjerne

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+).

På trods af det seneste års slingrekurs på banen er tilliden til FC København stor fra sponsorerne.

FC København præsenterede således tirsdag Unibet som ny trøjesponsor fra sommeren 2021 og to år frem.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler bettingfirmaet hele 10 mio. kr. om året for at blive eksponeret på trøjerne af FCK-spillerne.

Derved har FC København de to største sponsorater i Superligaen.

Til sammenligning betaler Arbejdernes Landsbank i niveauet fem mio. kr. i FC Midtjylland, mens Booztlet er på et kort hovedsponsorat i Brøndby til sommer. Et sponsorat, der slet ikke står mål med, hvad Brøndby forventer at få i fremtiden på den front.

Carlsberg, der har været på FCK-trøjerne siden 1999, fortsætter som hovedsponsor, men kommer i fremtiden kun til at stå på ærmet og bruger i stedet ressourcerne på at opbygge et fanzone-projekt i Parken.

Samlet vil Carlsberg i fremtiden betale lidt mindre, men der er stadig tale om et beløb i niveauet 18-20 mio. kr. om året til FC København for hovedsponsoraftalen, der blev forlænget sidste år.

- Vi er utroligt stolte over den her nye aftale, hvor Unibet hæver deres engagement markant og dermed bliver ny officiel trøjesponsor i F.C. København, siger direktør Lars Bo Jeppesen.

Carlsberg har stået på brystet af FCK-spillerne siden 1999. Til sommer er det slut. Bryggeriet fortsætter dog med et stort hovedsponsorat. Foto: Lars Poulsen.

- Det giver os de bedste forudsætninger for virkelig at løfte klubben sammen. Samtidig er det en stor glæde for os, at det netop er Unibet, der gennem så mange år har støttet og været loyale overfor FCK, som vi nu får på brystet, fastslår han.

Allerede da aftalen blev forlænget, meddelte Carlsberg, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at bryggeriet fra sommeren 2021 ikke længere havde behov for at være synlige på FCK-trøjerne.

Unibet har siden 2012 været tribunesponsor i Parken. Nu bliver sponsoratet opgraderet til også at omfatte spillertrøjerne.

Samlet set scorer FCK et beløb i niveauet fire-fem millioner yderligere på at få ny trøjesponsor fra sommeren 2021.

Aftalen har klausuler, der betyder, at det sagtens kan ende med en forlængelse til 2024.

