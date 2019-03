FCK-legende får 'afskedsgave': - Jeg blev pålagt en ekstra opgave

Niels-Christian Holmstrøm får et ekstra honorar på 350.000 kr. i 2018. Det skyldes, at det afgående bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment fik ansvaret for den sportslige sektor i FCK

Den gamle hanløve Niels-Christian Holmstrøm har snart brølet for sidste gang. I hvert fald i FCK-regi.

Den 72-årige klublegende takker af, når Parken Sport & Entertainment 11. april holder sin ordinære generalforsamling.

Og udover klapsalver kan Holmstrøm, der har været i Parkens bestyrelse siden 1995, forvente at gå ud med døren med et ganske pænt beløb.

For i 2018 havde han ekstra meget at se til som næstformand og er derfor blevet tildelt et ekstra honorar på 350.000 kr.

Det fremgår af Parkens årsregnskab. Det er dog med det forbehold, at det bliver godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer i Parken får et honorar på 125.000 kr. Derudover er der et næstformandshonorar på 63.000 kr. til Holmstrøm og et honorer på 12.000 kr. for at være med i vederlagsudvalget. Det giver i alt 200.000 kr.

I alt bliver Niels-Christian Holmstrøm altså aflønnet med 550.000 kr. i 2018.

Niels-Christian Holmstrøm i samtale med tidligere direktør Anders Hørsholt. Foto: Jens Dresling

Det ekstra honorar dækker det arbejde, som Holmstrøm har lavet i det såkaldte advisery board. Her var han ansvarlig for sportslige spørgsmål.

- Jeg blev pålagt en ekstra opgave af bestyrelsen i starten af 2018, da Anders Hørsholt fratrådte som direktør.

- Han havde ansvaret for den sportslige sektor. Da han stoppede, fik jeg til opgave at være bestyrelsens bindeled til Ståle Solbakken og hele den sportslige sektor.

- Det er derfor, at jeg har fået et ekstra honorar på 350.000 kr. for opgaven i 2018, siger Niels-Christian Holmstrøm til Ekstra Bladet.

Den tidligere sportsdirektør nåede et kvart århundrede i ledelsen omkring FC København, men har nu valgt at sige stop.

Han har siden 2006 siddet i bestyrelsen udpeget af KB, hvor han stadig er formand. Hans plads i Parkens bestyrelse overtages af KB's næstformand, Gert Petersen.

Se også: FCK-ikon siger farvel: - Jeg har siddet alt, alt, alt for længe

Bliver næststørste aktionær i FCK: Det betaler rigmanden

Skulle finde stjerne: Truet med en AK-47

Fodboldstjerne mistede far: Det skal være okay at sørge