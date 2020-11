FCK-legende lander nyt job

FC Københavns tidligere kaptajn Tobias Linderoth har fået nyt trænerjob.

Den svenske midtbanekriger, der var i hovedstaden fra 2004 til 2007, skal efter årsskiftet stå i spidsen for den lille klub Skövde AIK, der spiller i division 1 Södra, hvilket svarer til den danske 2. division.

41-årige Tobias Linderoth er et af de mange navne, der de seneste uger har været bragt i spil til en mulig trænerrolle i FC København, men det bliver altså ikke i denne omgang, at den tidligere midtbanekriger kommer til FCK.

Han skal nu stå på egne ben i Skövde AIK efter knap et årti i Elfsborg.

Linderoth har trænet de bedste akademihold i Elfsborg og havde i 2018 også en rolle som assistenttræner for førsteholdet i Allsvenskan.

Tå hårde nysere, Tobias Linderoth og Stig Tøfting, får sig en lille snak under et Superliga-opgør i Parken. Foto: Lars Poulsen

Skövde AIK drømmer om at rykke op i den næstbedste række, Superettan, og foreløbig har Linderoth fået en aftale, der gælder for 2021 og 2022.

For et års tid siden havde han muligheden for at blive træner i Mjällby, der netop var rykket op i Allsvenskan, men han afviste af blandt andet familiære årsager.

Linderoth kom til FCK i 2004 og efter en svær start blev han en stor profil på midtbanen og var med til at vinde to mesterskaber.

I 2007 solgte københavnerne ham til tyrkiske Galatasaray, hvor han var frem til 2010. Tobias Linderoth nåede 76 landskampe for de blågule.

