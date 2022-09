FCK-legende langer ud efter William Kvist

Per Wind mener, at William Kvist begyndte at ignorere Wind efter fyringen. Den tidligere team-manager fortæller, at han selv efter en kamp 'dirigerede alle ud af omklædningsrummet og gik til ham'

Der har været sagt og skrevet meget om Per Winds fyring efter mere end 22 år i FCK.

Klublegenden har tidligere langet hårdt ud efter både sportsdirektør Peter Christiansen og også Daniel Rommedahl, der var Winds nærmeste chef. De var - ifølge Wind - begge til stede på PC's kontor 29. september 2021, da PC tog ordet og meddelte Wind, at han var fyret.

I en ny bog om Per Wind med titlen 'Sikker Per i med- og modWind', der ifølge bogens omslag hylder Wind, kritiserer den tidligere team-manager også bestyrelsesmedlem William Kvist.

Per Wind fortæller om tiden efter fyringen. Foto: Henning Hjorth

Wind fortæller, at William Kvist agerede anderledes, efter han var blevet fyret.

- Jeg lagde mærke til, at William Kvist pludselig var begyndt at slå blikket ned eller ignorere mig, når vi mødtes til kampene eller på anlægget. Han og formand Allan Agerholm virkede tydeligt beklemte, når vi sås.

Annonce:

Og så kommer Wind i bogen med en længere svada mod Kvist.

Per Wind snakkede efterfølgende med Kvist, og der blev givet en krammer, men Wind fortæller, at han godt kan mærke, at det 'stadig stikker lidt i hjertet'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med William Kvist for at få en kommentar til Winds udlægning. Kvist henviser til FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen.

- For os er sagen overstået, og vi er glade for, at Per fik et fint farvel i Parken. Vi ønsker ham alt det bedste fremover og har ikke yderligere kommentarer, lyder det fra Jes Mortensen.