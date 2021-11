FCK-lejren revser dommeren

FC København og AGF har efterhånden fået for vane at levere nogle højintense opgør, der kræver sin dommer at holde styr på.

Søndag blev ingen undtagelse, da de to mandskaber spillede 1-1 i Parken efter en udligning af AGF på et straffespark i tillægstiden, hvor FCK’s back Victor Kristiansen ramte bolden med hånden i feltet.

Det var blot en af flere kendelser, som hjemmeholdets angriber Jonas Wind ikke var enig i.

- Det er frustrerende med det straffespark, fordi vi har lige været i SønderjyskE og havde den samme dommer, hvor det samme skete tre gange, inden vi i fjerde forsøg fik et straffe, siger Jonas Wind.

Jonas Wind var - mildest talt - utilfreds med dommerpræstationen søndag aften. Foto: Lars Poulsen

Han understreger, at han ikke kender reglen for hånd 100 procent og derfor heller ikke skal gøre sig til herre over, om det var korrekt dømt.

Generelt følte han da også, at linjen fra dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt var for svingende, hvilket gjorde det svært at navigere i.

En kritik, som hans cheftræner, Jess Thorup, erklærede sig enig i.

- Jeg kunne også mærke, at jeg måtte lægge bånd på mig selv i forhold til at gestikulere. Det er ærgerligt, når man ikke føler, at der er styr på det. For mig at se var der ikke styr på det.

Flere gange havde kampens dommer fat i FCK-bænken, hvor assistenttræner Jacob Neestrup blev udvist, mens målmandstræner Per Wind fik gult kort for brok.

Asisstenttræner Jacob Neestrup blev udvist. Få minutter senere udlignede AGF efter et tvivlsomt straffespark. Foto: Lars Møller/ Ritzau Scanpix

- Der er også følelser med her, så hvis vi bare skal sidde ned på bænken og ikke være en del af kampen, så synes jeg, det bliver for hårdt.

- Der var for meget fokus på sidelinjen, i forhold til det der skete inde på banen, lyder det fra Jess Thorup.

I AGF-lejren havde man sværere ved at forstå kritikken af dagens dommer, og i stedet benyttede cheftræner David Nielsen lejligheden til at minde om klubbernes seneste møde i Parken.

Her blev FCK tilkendt et straffespark af VAR for en lignende situation, efter der egentlig var fløjtet af.

- Selvfølgelig synes de, at dommeren var dårlig, men så skal jeg fortælle, hvad jeg synes, han var sidste gang. Selvfølgelig er der straffespark, ligesom der var sidste gang, da Nicolai Boilesen headede den ned på Benjamin Hvidts arm. Dommeren har dømt det. Sådan er det, fortæller David Nielsen.

FC Københavns scoring stod Lukas Lerager for, da han sparkede bolden i kassen fra distancen kort før pausen.