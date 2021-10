FCK med Zeca-besked: Operation gik efter planen

Det er sjældent, at Carlos Zeca ligger ned på banen, men når han gør det, ved man, at der kan være noget alvorligt galt.

Det var tilfældet, da FCK-anføreren pådrog sig en korsbåndsskade i seneste Superliga-kamp mod Viborg. FCK meldte ham efterfølgende ude i en længere periode. Efterfølgende skrev Zeca på sin Instagram-profil, at han vil misse resten af sæsonen.

Den græske fighter er nu blevet opereret, og hovedstadsklubben skriver på Twitter, at 'alt er gået efter planen'.

33-årige Zeca har torsdag aften også selv lagt en besked ud på Instagram til de københavnske fans.

'Operationen gik godt. Har det allerede godt og ser frem til genoptræningen,' skriver han blandt andet.

For halvanden uge siden, da klubben meldte ud, at han var blevet langtidsskadet, satte han ord på den triste situation.

- Det er et hårdt slag lige nu, men jeg ved, at alt bliver godt igen. Jeg ærgrer mig mest over, at jeg ikke kan hjælpe holdet, men vil støtte op så godt, jeg kan uden for banen, sagde Zeca.

