FCK-millionkøb bryder loven: - Det dræber

FCK-stjernen Robert Mudražija, købt for 22,5 millioner kroner, har på ulovlig vis travlt med at filme video med sin mobil, mens han sidder bag rattet og i øvrigt kører for stærkt over Øresundbroen - Københavns Politi vil følge op på sagen

- Læg mobilen, så er du lægger. Kør bil, når du kører bil.

Rådet For Sikker Trafik kører i øjeblikket en stor kampagne for at få bilister til at droppe telefonen, når de kører bil. Senest har de offentliggjort nye bekymrende tal, der viser, at 27 procent af 18-35-årige synes, at det er ok at bruge mobilen bag rattet.

Og FC København-spilleren Robert Mudražija har tilsyneladende heller ikke fået den danske kampagne ind under huden.

Det 22-årige kroatiske millionindkøb har lagt en video på sin Instagram-story, hvor han kører over Øresundsbroen på vej til torsdagens 1-1-udekamp mod Malmö i Europa League.

Fodboldstjernens mere end 6.000 følgere kan se ham sidde bag rattet og filme speedometeret på 135-140 kilometer i timen og også filme ud af forruden, inden han drejer telefonen og filmer over på kæresten på passagersædet - der i øvrigt helt lovligt også filmer løs med telefonen.

Derefter flytter Mudražija igen telefonen mod speedometeret og forruden med Øresundsbroen i baggrunden, og alt i alt varer videoen 10 sekunder.

På Twitter opfordrer flere til, at politiet går ind i sagen, og Ekstra Bladet har taget kontakt til ordensmagten.

- Københavns Politi opfordrer generelt til, at bilister overholder færdselsloven og koncentrerer sig i trafikken og ikke bruger mobiltelefon under kørsel.

- Københavns Politi oplyser, at man vil følge op på sagen, lyder det videre.

Hos Rådet For Sikker Trafik kommenterer de ikke enkeltsager, men udtaler sig gerne på generelt plan.

- Det er ulovligt at filme, mens man kører, og det er der en grund til, siger Sikker Trafiks pressechef Søren Ørsted Pedersen til Ekstra Bladet.

- Vi tager selvfølgelig afstand fra det at filme, for det er en kæmpe risiko at køre med den ene hånd væk fra rattet, mens man er mentalt optaget af noget andet.

- Og vi ved, at uopmærksomhed sammen med med høj fart er en af de største dræbere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC København, og herfra lyder det, at man håndterer sagen internt, og at det allerede er gjort.

Statistisk set spiller uopmærksomhed ind i hver tredje dødsulykke i trafikken, og på Rådet For Sikker Trafiks hjemmeside forklarer de, at hvis man ikke har øjnene på vejen, så kunne man lige så godt køre med en pose over hovedet.

- Hvis der sker noget uforudset, så kan man ikke nå at reagere.

- Det kan godt være, at der er gået godt mange gange, og du ikke mener, at der kan ske noget på denne her vej, men så er der altså bare den ene gang, hvor der er en foran, der bremser hårdt op, hvor man så ikke kan nå at gøre noget, siger Sikker Trafiks pressechef Søren Ørsted Pedersen.

Pudsigt nok kommer FCK-profilens lovovertrædelse samtidig med ny bekymrende undersøgelse, der viser, at 27 procent af 18-35-årige finder det ok at bruge mobilen bag rattet.



27 % af de 18-35-årige synes det er ok at tjekke mobil etc. bag rattet: https://t.co/UeKQZUa0M3 Det er bekymrende mange! Derfor gennemfører @SikkerTrafik og @FPbranche og kommunerne lige nu en stor kampagne mod uopmærksomhed i trafikken: https://t.co/96I6mRgNYG#politidk #dktrp — Sikker Trafik (@SikkerTrafik) October 4, 2019

Skader har ødelagt stort set hele Robert Mudražijas 2019 efter millionskiftet til FCK. Foto: Anthon Unger

Mudrazija har foreløbig ikke ramt overskrifterne for de gode ting

Siden 10. september har 1651 danskere fået et klip i kørekortet for brug af mobiltelefon.

Hos Rådet For Sikker Trafik arbejder de på at gøre det mere socialt uacceptabelt at køre med mobilen - det skal være sejt at lægge den væk.

- Og vi kan se, at folk stille og roligt er ved at lægge mobilen, men det er et langt sejr træk.

- For 20 år siden var det også mere almindeligt at liste en brandert hjem, og det gør man bare ikke i dag.

- Det er lidt samme rejse, vi er ude i med mobilen, så vi får rykket det i en mere trafiksikker retning.

Sådan så Robert Mudrazija ud ved præsentationen. Foto: FCK.dk

Ifølge Sikker Trafik tager 83 procent af alle danskere afstand fra folk, der kører med mobilen, så det er ikke noget, man bliver populær på.

Derfor er der absolut heller ingen grund til at dele ulovlighederne på sociale medier.

- Og det er uanset, hvem man er. Det er et ekstremt dårligt signal at vise andre, og man inspirerer andre til at gøre det samme, siger pressechefen og pointerer igen, at han taler i generelle vendinger og ikke kommende den konkrete epiosde.

Ifølge Sikker Trafik svarer det at køre 80 kilometer i timen, mens du kigger på din telefon i fire sekunder, til, at man kører 89 meter i blinde. Mudrazija kørte altså 140 kilometer i timen, mens han filmede - og gjorde det i 10 sekunder, som han selv har dokumenteret det.

Hastighedsbegrænsningen på Øresundsbroen er i øvrigt 110 kilometer i timen, så udover at bruge mobilen ulovligt, så kører kroaten også en del for stærkt - uden dog at ramme de 209 kilometer i timen, der på foruroligende vis tidligere har været målt på forbindelsen over Øresund. På Twitter har enkelte også bemærket, at Mudrazija glemmer at holde til højre, men kører i overhalingsbanen, selvom der ikke er nogen at overhale, men det er trods alt nok det mindste problem.

Robert Mudražija kom til FC København i januar for 22,5 millioner kroner, men har været meget hårdt ramt af skader, hvorfor det kun er blevet til to kampe på førsteholdet. Seneste melding er dog, at kroaten er tilbage på træningsbanen igen.

