FCK nedlægger protest efter derby

'Zanka bliver oplyst af kampens dommer, at han ikke har generet ham, og at dommeren ikke har hørt ham sige noget, men at han får advarslen, på fjerdedommerens opfordring, for at se på VAR skærmen i forbindelse med dommerens gennemsyn.

Den forklaring bliver gentaget af fjerdedommeren efter kampen overfor Zanka og andre FCK-ansatte.

Der er af F.C. Københavns opfattelse af fodboldloven ikke hjemmel for at give gult kort for at se på skærmen, men kun for at befinde sig i review-området, hvilket Zanka ikke gør på noget tidspunkt.

FCK har endnu ikke modtaget kampresuméet, men for at kunne nå at protestere inden fristens udløb, har vi rykket for den. Vi er nu blevet oplyst om, at det gule kort er givet for en såkaldt A1 forseelse, hvor spilleren 'indtræder på, genindtræder på eller forsætligt forlader banen uden dommerens tilladelse'.

Det harmonerer ikke med den begrundelse, der blev givet både under og efter kampen, og vi finder det besynderligt, at det nu er tale om en anden forseelse, end den vi blev oplyst flere gange.'