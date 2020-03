FCK om corona-frygt: Vi kan ikke pakke os ind

Mens corona-virussen er skyld i at kampe i Italien spilles uden tilskuere, ligaen i Schweiz ligger stille og klubber i Bundesligaen og Premier League indføre strikse regler for, hvordan spillerne må omgåes fans og andre mennesker på, så tager man i FCK corona-virussen med ophøjet ro.

Her har man ikke set sig nødsaget til at indføre restriktioner på baggrund af den frygtede virus. Det fortæller pressechef i FCK Jes Mortensen til Tipsbladet.dk.

- Det er ikke noget, vi går og er mega bange for. Vi kan ikke pakke os ind, men vi tænker os selvfølgelig om og følger Sundhedsstyrrelsen anbefalinger, lyder det.

Pressechefen fortæller, at det er normal kutyme, hver gang det er vinter, at klubben beder spillerne om at spritte hænderne ekstra godt af og tænke sig en ekstra gang om, hvem de kysser.

-Hver eneste vinter er der influenzavirus i omløb, og derfor er vi altid forsigtige og beder spillerne om at holde deres hygiejne.

Skulle det alligevel ske, at en spiller får bragt COVID-19 ind på træningsanlægget, så er der styr på, hvordan det skal håndteres.

-Vi har læger tilknyttet, som tjekker spillerne. De ved præcis, hvad de skal gøre, hvis situationen skulle opstå, slutter Jes Mortensen.

FC København er i forvejen hårdt ramt af skader, så en corona-virus i omløb kan få store betydninger for holdet.

