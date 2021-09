FCK om pas-kaos: - Vi er skuffede

Senere onsdag lander FCK-nyindkøbet Luther Singh efter planen i Kastrup - næsten en uge senere end tiltænkt. Det betyder blandt andet, at han ikke kommer med til morgendagens europæiske opgør, men i stedet bliver i København og træner.

FC København forklarer forsinkelsen med, at der var for få tomme sider i hans pas til stempler. Det gjorde klubben allerede det sydafrikanske fodboldforbund opmærksom på i begyndelsen af landskampspausen.

Singh skulle have udstedt nyt pas, og hans danske visum skulle overføres til det nye pas. FCK mener ikke, at det sydafrikanske forbund har gjort nok til at hjælpe spilleren med at få bragt dokumenterne i orden.

-Vi er skuffede over, at det sydafrikanske forbund i vores optik ikke har assisteret Luther i et stort nok omfang til at få ham tilbage til København inden for de FIFA-dikterede deadlines. Det har ligeledes været meget frustrerende for Luther selv.

- Vi tager en yderligere dialog med alle relevante parter, så lignende situationer ikke opstår igen, siger Daniel Rommedahl, Director of Football Operations and International Affairs, til fck.dk.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Den 24-årige kantspiller kom til FC København i august og nåede at få tre korte indhop inden landskampspausen. Til gengæld missede han helt søndagens udekamp i Randers, som FCK vandt 2-0.

Luther Singh fik desuden 73 minutter i Sydafrikas landskamp mod Zimbabwe, mens han var bortrejst.