FCK-opvisning i Brøndby-kollaps

Pep Biel scorede tre i FCK's 4-1 sejr over rivalerne fra Brøndby, der ikke havde meget at byde på - endnu en gang lavede de blågule mange personlige fejl

Det skete næsten aldrig under Ståle Solbakken - FC København uden en ægte spidsangriber.

Altså en stor, stærk boksspiller som Andreas Cornelius og Dame N’Doye. Bomberen, der altid var i boksen og vandt alle duellerne.

Men lige nu savner FCK ikke en stor stærk boksangriber. For de har Pep Biel, der har udfyldt rollen som falsk 9'er.

Og med tre scoringer i 4-1-sejren over Brøndby kan man spørge, om FCK ikke som det naturligste i verden skal holde fast i at spille med den lille, vævre spanier med de hurtige fødder i den fremskudte position.

For det virkede i sandhed med Biel, selv om to af scoringerne kom efter returbolde fra Mads Hermansen. Selv om Biel ikke er udpræget angriber, har han en ganske særlig placeringsevne i modstanderens felt.

Mohamed Daramy fik comeback. Han scorede ikke, men var med i 4--målet, som Pep Biel satte ind. Foto: Lars Poulsen

Udfordringen i front for FCK er, at alternativerne ikke har den stor tillid fra Jess Thorup. Hverken Babacar eller Karakmoko ligner spillere med en stor og lysende fremtid i FCK. Det ligner ganske enkelt klare fejlkøb.

Ni dage før én af sæsonens vigtigste kampe, Champions League-kvalifikationen mod Trabzonspor, ser FCK på mange måder ud til at være på vej fremad, selvom sæsonen er indledt meget ujævnt med to nederlag og to sejre.

Mod Brøndby var der på mange måder klasseforskel. Forstået på den måde, at FCK styrede og kontrollerede begivenhederne. Brøndby var konstant et skridt efter. Og så havde de svært ved at skabe chancer.

Pep Biel leverede en storslået indsats med tre scoringer. Foto: Lars Poulsen

Ud over Pep Biels opvisning, så var det mest positive, at Carlos Zeca fik comeback efter ti måneders fravær. Det lover godt for de forestående opgaver i jagten på Champions League-gruppespillet. Og så skal man selvfølgelig ikke glemme, at det tegner lovende med lejesvenden Mohamed Daramy, der fik et fint comeback i FCK-trøjen.

Zecas lederrolle og betydning for FCK-mandskabet er uovertruffen. Han kan blive nøglen til drømmeland senere på måneden.

Til trods for sejren over Brøndby må det give lidt bekymring af se, hvor usikker Karl-Johan Johnsson virker mellem stængerne.

Mod Brøndby kostede han et mål. Det var et klart drop, han ikke fik afværget Christian Cappis spark fra distancen. Tilmed havde han enkelte fejlpasninger og skabte slet ikke den ro, en målmand normalt skal udstråle.

Det må være fristende at se sig, om det er muligt at leje en rutineret målmand, fordi de to kampe mod Trabzonspor har så stor betydning for FCK.

Bekymrede miner på Brøndby-bænken, hvor Niels Frederiksen har fået noget at tænke på efter blot en sejr i de fire første kampe. Og samtidig vælter målene ind. Ni mål har Mads Hermansen lukket ind. Foto: Lars Poulsen

Hos Brøndby må det vække bekymring, at sæsonen er startet katastrofalt med blot tre point efter fire kampe.

Og starten har været præget af alt for mange personlige fejl. Mod FCK var Kevin Tshiembe og Blas Riveros helt ved siden af sig selv og involveret i scoringer.

Opgøret mod FCK understregede med al tydelighed, at Niels Frederiksen savner en spidsangriber.

De blå-gule er alt for tamme. For ufarlige. Nu blev det ikke svenskeren Sebastian Andersson, der krævede alt for meget i løn.

Men det haster for fodbolddirektør Carsten V. Jensen at få tilført truppen en playmaker og en topangriber. Offensivt virker Brøndby i perioder bovlamme, hvilket tre scoringer i fire kampe er et godt bevis på.

Alle husker, hvordan Brøndby nølede med at hente forstærkninger i sidste sæson, hvor de blå-gule også blot stod med tre point efter de første fire spillerunder.

Dengang havde de dog spillet tre uafgjorte. Nu står de med tre tab og én sejr.

