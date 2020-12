FCK præsenterer ny trøje: - I får blodet til at pumpe løs

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

Selvom FC København for længst er ude af europæisk fodbold - og i øjeblikket heller ikke ser ud til at skulle spille det næste år, så forhindrer det ikke klubben i at gøre som alverdens storklubber og sprøjte trøjer ud.

Fredag har FCK lanceret klubbens nye tredjetrøje, og ud fra den skulle man næsten tro, at FCK havde skiftet fra at være løverne til at være tigrene.

Trøjen har i hvert fald diverse zigzag-tigerstriber i hvide, blå og grå nuancer. Sponsornavn, spillernavn, rygnummer og klublogo er til gengæld helt i rødt.

- Trøjens elementer inkorporeret i logoet, en iøjnefaldende farvekombination og endnu engang en trøje med et helt særligt rygtryk, der samlet giver et levende udtryk, som repræsenterer dynamikken og balancen mellem både Københavns fine og mere kantede sider, lyder det i klubbens beskrivelse.

Og FCK spiller virkelig på følelserne over for fansene.

- I mange måneder har Parken været rungende tom og stille. Ingen brøl og slagsange fra fyldte tribuner med håbefulde fans, lyder det på klubbens hjemmeside.

- Men I er fortsat dem, som får blodet til at pumpe løs i F.C. Københavns sprudlende puls. I er vores stærkeste kort, og aldrig har jeres styrke og følelser til vores allesammens klub været vigtigere, lyder det.



FC København ligger i øjeblikket nummer ni i Superligaen.

