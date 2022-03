FCK-profil gik ud: Problemer med at trække vejret

Det blev naturligvis et af de helt store problemer for FC København, at klubbens øjeblikkeligt bedste spiller måtte trække sig fra 4-0-nederlaget til PSV, inden det overhovedet blev fløjtet i gang.

Og mens de fleste i Parken sad og troede, at Rasmus Falk blev skadet under opvarmningen til kampen, og derfor blev trukket ud af startopstillingen, var realiteten en noget anden. Falk var nemlig slet ikke klar til kampen og blev reelt bare testet i opvarmingen.

- Vi havde en træning i går, hvor Falk var en del af det. Han gik ud til sidst. Vi troede alle på, at det kunne lykkes for ham at starte kampen, og så måtte vi se, hvor lang tid det rakte, fortalte FCK-træner Jess Thorup på pressemødet efter kampen.

Det var en tidligere skade, som voldte problemer på grund af smerte. Men det blev kun værre undervejs i optakten til nedsablingen, da han pludselig fik problemer med at trække vejret.

- Det er noget med ribbenene, så han var nervøs for at skulle i kontakt. Men han følte under opvarmningen, at han var begrænset i sin vejrtrækning, siger Thorup.

Uden Rasmus Falk var FC København uden chancer. Selvom FC København-træneren ikke sige ordene direkte, var det ikke til at tage fejl af.

- Man kan sidde og søge alle mulige undskyldninger, men det vil vi ikke. Men Kamil Grabara meldte sig syg i morges, og Falk gik ud. Han har været bindeled. Og det har da en effekt, men vi gav det et skud.

Det skud var langt fra skiven.