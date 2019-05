FCK-profil i eufori: Vi har bare været for gode

- Jeg vil godt rose os selv. Det er godt gået at love at vinde mesterskabet og så gøre det, smiler Viktor Fischer efter guldet kom hjem for 13. gang i FCK-historien

PARKEN (Ekstra Bladet): Skal man skrive et FCK-eventyr, behøver man ikke ty til fiktionens verden for at finde inspiration.

Det er bare at se på sæsonen 2018/19.

Den startede med buhen og et nederlag til Horsens i Parken og sluttede med jubel og en sejr over Brøndby samme sted.

Som matchvinder Rasmus Falk sagde på de festende FCK-spilleres vegne efter 3-2-sejren over rivalen, der sørgede for guldfest:

– Der er vel ingen bedre måde at vinde det dansk mesterskab end hjemme mod Brøndby i den her ramme. Det er stort.

Denis Vavro og Rasmus Falk drukner Viktor Fischer i mesterskabsglæde. Foto: Lars Poulsen.

Står hvor den plejer

Fynboen satte knap halvvejs inde i 2. halvleg den forløsende scoring ind bag Marvin Schwäbe og sørgede for guldfest.

De har i nogle uger vist, at dagen ville komme, og knap havde Mads Kristoffer-Kristoffersen fløjtet for sidste gang, før Queens ’We are the champions’ bragede ud af højttalerne.

På de elektroniske bander ønskede Carlsberg med guldskrift FCK tillykke med klubbens 13. mesterskab, og på endetribunen udfoldede en mesterskabstifo sig.

’Den står hvor den plejer’, stod der over det store mesterskabstrofæ, som havde fået påklistret 2019.

Dame N'Doye scorede igen, da FCK spillede mesterskabet hjem til FCK. Det var historisk femte gang, at titlen blev sikret i en kamp mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Syv på stribe

Mesterskabet er tilbage i København efter en forfærdelig sidste sæson.

Klubben med de store økonomiske muskler og lige så store ambitioner har i slutspillet fuldstændig sat FC Midtjylland af og vundet syv kampe på stribe.

– Jeg tror, at der går længe, før noget hold vinder de syv første kampe. Det kommer ikke til at ske ofte, sagde manager Ståle Solbakken, der tilbage i sensommeren så et hold blive til et hold.

Da københavnerne slog Atalanta ud af Europa League, tænkte han ’det her hold kan’.

Der har været bump på vejen, men kvalitet fornægter sig ikke.

Robert Skov og Dame N'Doye, to FCK-profiler der har scoret mere end 20 mål i sæsonen. Mod Brøndby scorede de begge igen. Foto: Lars Poulsen.

Været for gode

– Jeg vil godt rose os selv. Det er godt gået at leve op til at love at vinde mesterskabet.

– Vi havde regnet med at skulle kæmpe for det til sidste runde, men vi har simpelthen bare været for gode, sagde Viktor Fischer, inden han forsikrede om, at han ikke har noget problem med at feste på en søndag.

Det havde de heller ikke i Parken.

Storaktionær Lars Seier stod med et mesterskabshalstørklæde, og så Denis Vavro og de andre nykårede mestre muntre sig med champagnen.

’The winners takes it all’, sang ABBA, mens de sidste Brøndby-fans luskede ud af Parken.

For dem var ingen happy ending, men den kunne ikke være skrevet bedre for FC København ...

Se også: FCK-stjerne floppede midt i guld-fest: Se karaktererne her