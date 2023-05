FCK-profil i stor forvandling: Brug mig, hvor I vil

Marko Stamenic er FC Københavns svar på en polyvant spiller, som daværende landstræner Morten Olsen betegnede en kaldte en fleksibel spiller, der er anvendelig på mange forskellige positioner.

Med stor autoritet styrede den 21-årige newzealænder FC København nye bagkæde, der bestod af fem mand, når holdet forsvarede sig.

Marko Stamenic spillede for første gang midtstopper, men han gjorde det aldeles strålende. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Det var en uvant position for Stamenic, men det var slet ikke til at se, fordi han optrådte med stor autoritet, overskud og overblik.

- Jeg har aldrig spillet den position før i FCK, men jeg er glad for den chance, jeg fik. Og jeg er meget tilfreds med, vi vandt kampen, siger Marko Stamenic, der er klar på mere spilletid, hvis Jacob Neestrup ser hans vej.

- Uanset hvor Neestrup vil bruge mig. Om det er i forsvaret, på midtbanen eller i angrebet, er jeg klar til at spille.

Marko Stamenic dirigerede FCK-bagkæden i 3-1 sejren over Brøndby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

- Den her chance har jeg ventet på de sidste måneder. Du ved aldrig, hvornår træneren har brug for dig. Derfor skal du være spillemæssigt og mentalt klar på opgaven, hvis træneren kalder, forklarer Marko Stamenic, der på trods af, at hans og FC Københavns veje skilles efter sæsonen, er parat til at yde alt i slutspurten for FCK.

- Jeg vil give alt for den her klub. FCK har betydet utrolig meget for mig og min familie, fastslår han.

Marko Stamenic fik en advarsel og er nu ude med karantæne mod AGF søndag i Parken.

Men han kan spille torsdag i pokalfinalen mod AaB, hvis Jacob Neestrup ser hans vej.

Cheftræneren kan i hvert fald stole på, at newzealænderen lever op til forventningerne, når han pludselig står i det centrale forsvar.

- Jeg vil elske at spille i midterforsvaret i pokalfinalen, hvis Jacob Neestrup ønsker det, siger Marko Stamenic.

Han forlader i øvrigt FC København efter sæsonen, når kontrakten udløber. Han fortsætter i Røde Stjerne, hvor han har fået en aftale frem til sommeren 2027.