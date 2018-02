FCK-profil: Min datter får mig til at 'glemme' problemerne

- Vi har alle et ansvar for den situation, vi befinder os i – vi har som hold ikke slået til, erkender Nicolai Boilesen, der drømmer om at spille sig ind i VM-truppen

Fire mesterskaber i Ajax og ét med FC København vidner om, at 26-årige Nicolai Boilesen udelukkende har optrådt for klubber, der spiller med i den sjove ende af tabellen.

Derfor er det også en ekstra barsk periode, han oplever lige nu. En tid, han aldrig har prøvet tidligere i karrieren. Han blev godt nok frosset ud det sidste år i Ajax, fordi han ikke ville forlænge sin kontrakt. Men det var en helt anden præmis.

Nedturen i Superligaen for FC København i denne sæson har været uden sidestykke i dette årtusinde. Nærmest historisk, og lige nu kæmper Ståle Solbakkens mandskab reelt en desperat kamp for bare at komme ind i top-6.

Vi har ikke slået til

Derfor blev Nicolai Boilesen, Robin Olsen og Federico Santander også hjemme fra udflugten til Madrid. Det skete i lyset af de tre kampe, der venter indenfor én uge – OB, Hobro og AGF. To af modstanderne er tilmed skarpe konkurrenter i jagten på at nå top-6.

- Ingen hold i verden vinder ligaen hvert år. Det er en svær situation, vi befinder os i, og det kan ikke kun tilskrives de mange vigtige spillere, der har forladt klubben. Vi har alle et ansvar for den situation, vi befinder os i. Vi har som hold ikke slået til. Men der er ingen grund til at pege fingre ad enkelte spillere. Med den alder og erfaring jeg har, forsøger jeg at tage et større ansvar på banen, forklarer Nicolai Boilesen og erkender, at han har brugt meget tid på at bearbejde den sportslige nedtur i denne sæson:

- Når det ikke går godt på dit arbejde, er det naturligt at tage problemerne med hjem. Sådan har jeg det også. Hvis vi har tabt en kamp, er jeg i dårligt humør. Men jeg kan ikke undgå at blive glad, hvis jeg kommer hjem og ser min datter, Nala, på 15 måneder stå i døråbningen med et stort smil. På den måde får hun mig til at ’glemme’ problemerne. Hun har helt sikkert været med til at give mit liv et andet perspektiv, forklarer Nicolai Boilesen.

Han er overbevist om, at det for ham har været meget sundt at tænke på andet end fodbold 24 timer i døgnet.

- Da jeg spillede i Ajax, tænkte jeg fodbold 24 timer i døgnet. Det betød alt for mig. Jeg tror, jeg er blevet en bedre spiller af at tænke på noget andet, når jeg har fri. Jeg er i hvert fald blevet meget mere fokuseret, når jeg er på arbejde, forklarer Nicolai Boilesen.

Nicolai Boilesen erkender, at truppen ikke har leveret godt nok. Han føler, han har påtaget sig et større ansvar på holdet. Foto: René Schütze, scanpix.

Ser altid kampene igen

Hidtil har Ståle Solbakken smidt ham lidt rundt mellem midtstopper og venstre back-positionen. Det er ikke noget, der synderligt bekymrer ham.

- Jeg har spillet begge positioner, siden jeg var 16 år. Jeg spiller, hvor Ståle vil bruge mig, forklarer han.

Nicolai Boilesen har udviklet sig, fået en lederrolle på FCK-mandskabet, hvor han også optræder som viceanfører.

Siden han er kommet til FC København i sommeren 2016, har han altid genset sine kampe samme aften. Det blev ikke til nogen kampe i det efterår, men 2017 blev kalenderåret, hvor han spillede flest kampe hidtil i karrieren.

- Jeg kan aldrig sove, når vi har spillet kamp. Derfor ser jeg altid kampene igen. Det er uden kommentator og udelukkende for at se, om jeg skulle have truffet et andet valg i den konkrete situation. Fordelen er også, at jeg er forberedt, hvis Ståle dagen efter på træningsbanen fremhæver en speciel situation fra kampen. Så kender jeg den og har allerede set den igennem, påpeger han.

Skal ud igen

Til sommer har Boilesen to år igen af aftalen med FC København. Som for alle andre i mesterklubben er der også en klar plan for hans fremtid.

- Jeg skal til udlandet igen. Men det afhænger af mange ting, hvornår det kan ske. Både i forhold til Ståles tanker og mine præstationer. Jeg er glad for at være i FCK, men eftersom jeg lige er fyldt 26 år, har jeg mange gode år tilbage på topplan, forudser han.

FCK-boss om krisen: Truppen har ikke været god nok

Se også: Problemer fortsætter for eks-FCK'er: Hevet ud af truppen

* * *

Jeg tænker meget på VM

Han fik debut på landsholdet i efteråret 2011, blev skadet og kom aldrig med til EM-slutrunden i Ukraine og Polen året efter.

Siden har Danmark glippet to slutrunder – 2014 og 2016. Nu drømmer Nicolai Boilesen om sin første slutrunde og en plads i den 23 mandstrup, som landstræner Åge Hareide sender til Rusland med afrejse 11. juni, hvor Peru, Australien og Frankrig venter i gruppespillet ved VM.

- Selvfølgelig tænker jeg meget på VM. Jeg tror, alle danske fodboldspillere med mulighed for VM drømmer om at være med. VM er bare det største, du kan opnå som fodboldspiller. Udgangspunktet er bare, at jeg skal præstere stabilt for FCK, før VM kan blive aktuelt, siger Nicolai Boilesen, der står noteret for 15 landskampe. Den seneste ligger tre år tilbage.

Nicolai Boilesen spillede senest på landsholdet i marts 2015. Her ses han i en duel mod Alexandre Lacazette, der nu er skiftet til Arsenal. Foto: Lars Poulsen.

Boilesens ulempe i konkurrencen er, at han er blevet kastet rundt i forsvaret i FCK både som midtstopper og back.

- Jeg ved godt, jeg ikke kommer til VM som midtstopper, fastslår Nicolai Boilesen og slår fast:

- Det er klart, at min VM-kandidatur bliver styrket, hvis jeg spiller de næste 20 kampe som venstre back. Omvendt kan jeg ikke se, at det er afgørende, om jeg spiller 13 eller 20 kampe som venstre back. Hvis Åge Hareide tager mig med, skal det være fordi, han kender mine kvaliteter, og fordi jeg defensivt er meget stabil. Samtidig føler jeg, at jeg har meget at bidrage med offensivt, forklarer Nicolai Boilesen.

Han er formentlig i skarpest konkurrent med Riza Durmisi om en plads, hvis alle mand er klar. Åge Hareide har haft Jens Stryger Larsen som sit førstevalg i venstre forsvarsside på trods af, at han er højrebenet.

- Jeg føler, jeg har meget at bidrage med til VM-truppen. Derfor håber jeg at vise mig frem i marts og samtidig få chancen i de to testkampe senere i marts, fastslår Nicolai Boilesen, der tilbage i november var en kandidat til truppen til playoff-kampene mod Irland. Men han fik en forstrækning og kom derfor ikke i betragtning.