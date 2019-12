FCK-profil sælger boligen: Havde håbet på mere

Nicolaj Thomsen forlader sin lejlighed efter at have måttet nedjustere prisen i flere omgange

Ambitionerne var til mere.

Som udgangspunkt skulle lejligheden være solgt for 7,1 millioner kroner. Men i sidste ende måtte FC Københavns Nicolaj Thomsen nøjes med at sælge den for 6.550.000 kroner.

Det er sølle 55.000 kroner mere, end han købte den for i 2017.

Den fireværelses lejlighed blev sat til salg i foråret men måtte allerede i sommermånederne nedjusteres med 300.000 kroner. Den pris har så fået yderligere et nøk nedad.

Det skriver boligsitet boliga.dk torsdag.

Thomsen sælger lejligheden, der ligger i umiddelbar nærhed af søerne, for at flytte den korte tur til Vesterbro.

Han købte lejligheden på Frederiksberg i forbindelse med sit skifte fra FC Nantes i Frankrig til FCK.

