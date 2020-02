FCK-profil: - Vi har slået bedre hold ud

- De spillere, vi kender, har en rigtig høj alder, så det kan da godt være, at der er noget at hente på intensitet og fysik, mener Rasmus Falk om modstanderne fra Başakşehir

FCK-truppens fly fra Glasgow landede i København klokken 05 fredag morgen, og allerede otte timer senere var det tid til at skifte internationalt perspektiv, da spillerne samledes foran tv-skærmen i 10’eren på K.B.’s anlæg.

Med Celtic-triumfen sødt summende i baghovedet dukkede et helt nyt navn op som næste modstander i Europa League, tyrkiske Istanbul Başakşehir, og så fik FCK’erne travlt med en hurtig digital søgning før dagens restitutionstræning.

Reaktionerne var lidt blandede men mest til den positive side, fortalte en af Celtic-heltene, Rasmus Falk, bagefter.

- Jeg har ikke set dem spille og ved ikke helt, hvad det er for en opgave. Men vi er så heldige og privilegerede at have en masse dygtige folk, der laver et stort stykke research- og analysearbejde, så vi ser det, vi skal se.

Ved skærmene hæftede spillerne sig især ved kollegernes navne. For i fodboldmæssig forstand huser klubben nogle store af slagsen: Martin Skretl, 35 år, Gael Clichy, 34, Robinho, 36, og Demba Ba, 34, for eksempel.

- Der er nogle spillere, man kender, og som man ved, hvad står for. Nogle af dem har en fantastisk karriere bag sig, bemærker Rasmus Falk.

- Da vi kiggede truppen igennem, kunne vi se, at den havde en meget høj gennemsnitsalder. Dem, vi kendte, har en rigtig høj alder.

- Jeg kender ikke deres start-ellever, men det kan da godt være, at der er noget at hente på intensitet og fysik. Måske har de nemmere ved at spille færre kampe end de 60 årlige i England, lyder det med et skævt smil.

Også i det lys føler fynboen sig bestemt ikke slået på forhånd.

- Jeg tænker, at vi har en chance, og at det sportsligt er en fin lodtrækning, siger han.

- Vi skal ligesom mod Celtic ud i en hård kamp. Men vi er lavet til den slags kampe. Vi har prøvet det mange gange før, og vi har også slået bedre hold ud – uden at jeg altså præcis kender deres niveau, siger Rasmus Falk, der ligesom holdkammeraterne tankede masser af tiltrængt selvtillid torsdag aften på Celtic Park.

Har FCK en chance mod Istanbul Basaksehir?

Selv efter en mildt sagt broget sæsonstart kom toppræstationen ikke bag på ham.

- Folk udenfor klubben er mere overraskede, end vi selv er det. Vi ved godt selv, hvad vi kan.

- Vi har da også selv været lidt overraskede over vores sæsonstart, men udefra gør man det tit meget sort/hvidt. Det prøver vi selv at abstrahere fra.

- I går skabte vi et resultat, og det skal vi gøre igen på søndag, siger Rasmus Falk med adresse til hjemmekampen mod formstærke AaB.

Anfører Carlos Zeca deler forårshumør med Falk.

- Det var en god lodtrækning, fastslår han med huen godt nede over ørerne.

- Det er et godt hold, der topper ligaen, så det bliver en hård kamp for begge hold. Men vi har en chance for at gå videre, hvis vi viser det samme, som vi gjorde i går mod Celtic.

- Jeg kender dem ikke, men der er navne med store karrierer bag sig i en ret ny klub. De er meget rutinerede spillere, som er vant til den slags internationale kampe, så på den måde, kan de gøre det svært for os.

At FCK starter ude, er ligegyldigt, mener han.

- Mod Celtic var det en fordel at starte hjemme. Vi skal derned og tage et godt resultat hjem, forhåbentlig med mål, så vi kan afgøre det i Parken.

