FCK-profiler fravalgt: - Noget af det hårdeste

- En kæmpe drøm.

Sådan beskriver FC Københavns anfører, Carlos Zeca, det, han tirsdag for første gang skal prøve at være en del af, når de danske mestre møder Borussia Dortmund i Champions League.

Men det er ikke alle FCK-spillere, der får den ære. Der er nemlig flere, der er blevet sorteret fra truppen, og som i stedet må se med fra sofaen hjemme i Danmark.

En beslutning, der ikke har været nem for cheftræner Jess Thorup.

- Vi har en stor trup, hvor der er hård konkurrence om hver eneste plads. Alle vil gerne spille, alle vil gerne være en del af truppen. Og det at skulle fravælge nogen til så stor en oplevelse, er måske noget af det hårdeste som træner. At man på den måde fratager nogle en drøm om at være en del af det her, svarer han på Ekstra Bladets spørgsmål.

Det er endda nogle pænt store navne, som altså ikke kommer i aktion, når FC København tirsdag aften møder Marco Reus og resten af Dortmund-stjernerne.

Peter Ankersen og Khoumar Babacar er begge helt ude af truppen.

Derudover råder Jess Thorup også over både keeperen Kamil Grabara og forsvarspilleren Marios Oikonomou, der begge er ude med en skade, samt kæmpetalentet Akinkunmi Amoo, der blev skadet under en reserveholdskamp i weekenden.

31-årige Peter Ankersen er røget bagerst i back-køen, efter Christian Sørensen for nylig skiftede til hovedstaden.

Thorup råder altså nu over Victor Kristiansen og Christian Sørensen på venstre back, mens Kevin Diks og Elias Jelert er foretrukket på højre back - og dermed har Ankersen trukket sorteper.

Peter Ankersen er røget ud i kulden i FCK. Foto: Jens Dresling

En spiller, der ellers må siges at hæve en pænt stor løn i FC København, og som står noteret for hele 243 kampe i FCK-trøjen.

Samtidig er angriberen Khoumar Babacar blevet valgt fra. En mand, der elles var udset til at skulle blive lidt af en målmager i FC København, men som slet ikke har slået til og nu endda er blevet overhalet af Mamoudou Karamoko.

De spillere skal dog holde fast i én ting.

- Nu skal vi huske, at det her ikke er den eneste chance. Der er seks muligheder. Men som jeg også har sagt til truppen, så er det de valg, jeg skal træffe i forhold til at bringe de 23 spillere herned, som jeg tror på har størst chance for at skabe et resultat for FC København, siger Jess Thorup.

- Den snak har jeg haft med de tre, fire spillere, som desværre måtte blive hjemme. Det har været en ærlig snak om hvorfor, og hvordan tingene ser ud.

FC København indleder Champions League-kampagnen, når de tirsdag klokken 18.45 gæster tyske Dortmund.