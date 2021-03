FCK-protest afvist: Zanka dømt ude

FC København forsøgte at få Mathias 'Zanka' Jørgensens gule kort trukket tilbage, men de fik ikke medhold efter at have indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans. Det fremgår af kendelsen, som er blevet offentliggjort onsdag.

Nu må han undværes i topkampen mod FC Midtjylland i weekenden.

Landsholdsspilleren fik det gule kort i det 83. minut af kampen mod Brøndby, da han gik over til VAR-skærmen for at se med. Det må man sådan set godt, men man må ikke stå for tæt på, hvorfor der er tegnet et review-område, som spillerne ikke må opholde sig i.

Det gjorde FCK-forsvareren ikke.

Foto: Lars Poulsen

FCK argumenterede for, at Zanka skulle have fået at vide af dommeren, at han ikke måtte kigge på skærmen. I kampresuméet fremgik det dog, at det var ulovlig utræden fra banen. Den forvirring fandt klubben problematisk.

Dommeren lægger til grund for Zankas advarsel, at han forlod banen uden tilladelse og i øvrigt stod for tæt på. Han havde dog ikke selv lagt mærke til det, så det beror på de oplysninger, som hans team har givet ham.

- Efter dommeren har gransket situationen nøje, har han fundet beviser for at advarede forlader spillepladsen og advarslen dermed bør stå ved magt og dermed fastholder dommeren vurderingen fra kampen.

Kendelsen er endelig, så Zanka kommer altså ikke i kamp mod FC Midtjylland, når de to hold tørner sammen i Parken på søndag.

Dyre rødvine bag Bendtner-skift

Sådan er Braithwaites forhold til Messi