FCK protesterer over Zanka-advarsel

I første halvleg fik Mathias Zanka Jørgensen et gult kort for en tackling på en FCN-spiller.

De efterfølgende billeder viste dog, at der ikke var kontakt mellem de to, da Zanka nåede at trække sit ben til sig.

Alligevel valgte kampens dommer Sandi Putros at lange en advarsel ud til FCK-spilleren, der ellers forsøgte at overbevise dommeren om, at der ikke var kontakt.

VAR-systemet må kun tage stilling til direkte røde kort og kunne derfor ikke bruges i situationen, hvorfor FCK nu på Twitter oplyser, at de vil protestere mod advarslen, da de ikke mener, Mathias Zanka Jørgensen 'begik noget strafbart i situationen.

Opdateres..