FCK reddet i varmen

Af deltagerne i Conference League-kvalifikationen ligger kun Roma, Tottenham og Basel højere end FC Københavns placering som nummer 36 i Europa.

Torsdag aften i det sydlige Bulgarien viste FC København, at de danske bronzevindere er et langt stærkere hold end de bulgarske sølvvindere fra den bulgarske arbejderklub Lokomotiv Plovdiv, men måtte alligevel nøjes med 1-1.

- Det er ok. Det kan vi godt bruge til noget. Vi har chancerne til 2-1, og så havde det været rigtig godt, siger Jonas Wind til TV2 Sport.

- Det er en kamp, vi skal vinde, men vi kan bygge videre på det her. Det er status quo, og vi er gode på hjemmebane, så vi skal nok klare det, siger Wind.

FCK MOD BULGARSKE HOLD - HJEMME/UDE

98/99 - 4-1/2-0 Levski Sofia

16/17 - 0-0/2-1 Ludogorets

18/19 - 2-1/2-1 CSKA Sofia

21/22 - X-x/1-1 Lokomotiv Plovdiv

Godt nok ligner bulgarernes trøjer Juventus, og de er venskabsklub med Napoli, men spillemæssigt satte de ikke FCK på de store prøver i det første opgør i den nye turnerings tredje kvalifikationsrunde.

I 40 graders varme var første halvleg fyldt med en trist omgang afbrudt af vandpauser og isterninger i nakken. Mohamed Daramy var eneste lyspunkt med sit lette antrit og sine driblinger.

FCK i varmen i Bulgarien. Fotos: Alex Nicodim/Ritzau Scanpix

FCK kom stærkere ud efter pausen, men et klodset benspænd fra Victor Nelsson i hjørnet af straffesparksfeltet gav hjemmeholdet chancen, og Dimitar Iliev viftede FCK-keeperen til siden, og så var bulgarerne ufortjent foran 1-0.

Pludselig frygtede man, at FC København efter 14 gruppespil på 15 år, nu var i alvorlig fare for at misse gruppespillet for andet år i træk.

Millionindkøbet Pep Biel ville det imidlertid anderledes og skruede et frispark over muren til 1-1.

Minuttet efter blev Kevin Diks nedlagt i straffesparksfeltet, men Kamil Wilczek sparkede på stolpen, og FCK-fans kunne ærgre sig over, at den normale straffeekspert Jonas Wind netop var skiftet ud.

Herefter virkede begge hold tilfredse med 1-1, men Victor Nelsson gjorde skaden god igen fra det begåede straffespark, da han med en glidende tackling reddede en farlig situation, hvor Kamil Grabara var passeret.

FCK skal nu blot vinde hjemmekampen næste torsdag mod Europas nummer 279, og bulgarerne har tabt 18 af 22 udekampe i Europa, så de danske chancer er gode, selvom Lokomotiv sidste år var 10 minutter fra at slå Tottenham ud.

Vinder FCK er løverne videre til playoff-runden, hvor vinderen af tyrkiske Sivaspor og Dinamo Batumi venter i det sidste opgør inden gruppespillet.