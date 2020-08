FCK sælger forsvarsspiller

Han kom til i sommeren 2018 fra Östersunds FK, men bortset fra efteråret 2019, hvor han imponerede, blev han aldrig den helt store succes. Nu er det slut for FC Københavns svenske forsvarsspiller Sotirios Papagiannopoulos.

Efter 71 kampe for FCK skifter han til Stockholm-klubben AIK.

- Han har været et godt og professionelt bekendtskab både på og uden for banen i hele sin tid i klubben. Han har brug for at spille mere fast og det var der ikke udsigt til i FCK på den korte bane. AIK er en stor klub, der giver ham mulighed for at være en del af et tophold, siger manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Sotirios Papagiannopoulos smækker heller ikke med døren.

- Jeg har haft en rigtig god tid i København i en rigtig stor klub med mange utroligt dygtige spillere og trænere. Jeg har lært meget her og skabt gode relationer gennem de seneste to år, siger svenskeren.

Og i Stockholm-klubben jubler de over deres nye nummer fire.

- Det føles dejligt at få en spiller af Sottes kvalitet i truppen. Han er en dygtig defensivspiller, der er meget god i duelspillet, men han har også offensive kvaliteter.

- Han er en midterforsvarer, der med sin rutine og lederegenskaber kommer til at føre ro med sig på banen, lyder det fra AIK-sportschef Henrik Jurelius.

Forsvarsspilleren forklarer, at han er blevet 30 år og derfor har brug for mere fast spilletid end i FC København, hvor Victor Nelsson, Andreas Bjelland og også Ragner Sigurdsson står foran i køen til de to pladser i midterforsvaret, hvor også en mulig hjemvenden fra Mathias Zanka Jørgensen spøger.

Ståle Solbakken afviste så sent som sidste uge over for Ekstra Bladet dog, at Zanka er på vej hjem, som det kan læses her.

