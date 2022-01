FCK sælger Jonas Wind til Wolfsburg

FC København-angriberen er blevet solgt til Bundesliga-klubben Wolfsburg for et kæmpe millionbeløb

En af FCK's helt store profiler er skudt af i en monsterhandel.

Jonas Wind er solgt til tyske Wolfsburg.

Det oplyser FCK og Wolfsburg.

Jonas Wind viser sin nye trøje frem. Foto: Wolfsburg

Som Ekstra Bladet skrev lørdag formiddag, viste flere klubber interesse for den 22-årige angriber, hvor Wolfsburg i den bedste tyske række havde danskeren højt, højt oppe på ønskelisten.

Denne flirt syntes den danske landsholdsspiller godt om. Derfor hoppede han søndag morgen i et privatfly til Tyskland, som Ekstra Bladet også berettede.

I nabolandet skulle Wind have de sidste detaljer og det obligatoriske lægetjek på plads, og nu er han altså ny mand i Wolfsburg.

- Vi er stolte over igen at kunne se tilbage på, at en spiller fra egen avl tager den her rejse, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- En rejse fra at være en ung dreng i KB til en talentfuld angriber på de ældste ungdomshold, over Superliga-holdet og landsholdet og nu videre til en top 5-liga, efter at han etablerede sig som den markante profil hos os, som han har været.

- Jonas er virkelig F.C. Københavner, og derfor er det specielt at sige farvel til ham nu.

Også Jonas Wind føler, at det er en speciel afsked.

- Det er meget svært at sætte ord på, hvad F.C. København betyder for mig, siger Jonas Wind.

- Klubben har altid været en kæmpe del af mit liv, og jeg har haft et utal af store oplevelser her - både som ungdomsspiller og senior.

- Det er svært for mig at sige farvel, for jeg elsker at være i København, og jeg kommer til at savne det utroligt meget. Men den her mulighed kunne jeg ikke kunne sige nej til, selv om jeg ikke havde regnet med at skifte i dette vindue.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Wind takker af i København. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Og det er ikke småpenge, som den unge angriber er blevet solgt for. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger scorer løverne mindst 90 millioner kroner på det store slag. Oveni ligger flere potentielle bonusser.

Profilen har længe tørstet efter sit første udlandseventyr, og i sommer havde Premier League-klubben Brentford FCK's nummer 23 i kikkerten. Det var klubbens sportsdirektør, Peter Christiansen, ikke interesseret i.

Men 'PC' kunne ikke takke nej til klubben i Niedersachsen, og derfor er Wind altså nu forhenværende FCK'er.

Wolfsburg ligger og roder rundt på en skuffende 15. plads i Bundesligaen med blot to point ned til nedrykningszonen. Derfor skal Wind banke kasser ind for sin tyske arbejdsgiver, hvis traditionsklubben vil lege med de bedste til næste sæson.