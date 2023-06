FCK sælger Kaufmann

I de seneste to sæsoner har FC København haft udlejet Mikkel Kaufmann. Angriberen var først en sæson i Hamburger SV og senest i Karlsruher SC.

Mandag har de danske mestre så solgt ham til en tredje tysk klub.

22-årige Kaufmann skifter til Union Berlin. Det bekræfter både FCK og Union Berlin.

- Kaufmann har gjort det godt i Tyskland og passer rigtigt godt ind i tysk fodbold med sin måde at spille fodbold på, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Det har vakt interesse blandt en del klubber dernede, og nu er vi blevet enige med Union Berlin om en transfer, der også økonomisk er fornuftig for os. Vi ønsker Mikkel alt det bedste fremover.

Danskeren har scoret ni-tallet på ryggen.

- Skiftet til Union er et kæmpe skridt i min karriere, og jeg er meget glad. I samtalerne med klubben blev det tydeligt, at jeg som ung spiller har mulighed for at udvikle mig yderligere her.

- Jeg ser frem til den nye udfordring og vil gøre alt, hvad jeg kan for at opfylde mit potentiale og tjene holdet, siger Kaufmann til den tyske klubs hjemmeside.

Kontraktlængden oplyses ikke.

Den tyske hovedstadsklub sluttede på en sensationel fjerdeplads i Bundesliga i den seneste sæson og skal derfor spille Champions League-gruppespil efter sommerferien.