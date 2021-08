FCK sælger Mohamed Daramy til Ajax

FC København er nået til enighed med Ajax om et salg af Mohamed Daramy for 12 millioner euro

FC København er nået til enighed med Ajax om et salg af guldfuglen Mohamed Daramy.

I en selskabsmeddelelse offentliggører FCK, at de er nået til enighed med de hollandske mestre om et endeligt salg af Daramy, der vil gå igennem tidligst 27. august og senest 31. august.

Klubben oplyser videre, at aftalen indeholder enkelte betingelser, som alle forventes at blive opfyldt, inden handlen går endeligt igennem.

Mohamed Daramy tog sig god tid til at sige farvel til fansene i Parken, da han blev udskiftet i søndagens sejr over SønderjyskE. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FCK's dyreste salg

I det hollandske bekræfter Ajax på sin hjemmeside, at klubben er blevet enige med FCK, Det handler derfor blot om at få clearet de sidste personlige vilkår med den unge dansker, inden han kan iklæde sig Ajax' trøje.

Ajax oplyser samtidigt, at klubben giver 12 millioner euro, svarende til knap 90 millioner kroner, med mulighed for, at prisen kan stige med yderligere en million euro efter forskellige klausuler.

Det er en pris, der vil gøre den talentfulde dansker til FC Københavns dyreste salg nogensinde.

Opdateres...