FCK sender back væk

Uansvarligt: - Landskampe skal stoppes

Peter Ankersens tilbagevenden til FC København bragte antallet af deciderede højrebacker i truppen op på tre. Det er der ikke brug for.

Derfor har FCK nu udlejet backen Guillermo Varela til russiske Dynamo Moskva for resten af sæsonen.

Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside.

- Guillermo er en dygtig spiller og har gjort det godt i FCK. Med Peter Ankersens ankomst er det dog klart, at vi har for mange højrebacker i truppen, siger William Kvist, sportslig ansvarlig i FCK, til hjemmesiden.

- Derfor er det logisk for alle parter, at Guillermo får mulighed for at spille et andet sted resten af sæsonen, mens det også giver god økonomisk mening for os.

Varela blev hentet til København af Ståle Solbakken i januar 2019 og har siden spillet 53 kampe for klubben.

Solbakken blev fyret for en uge siden efter en skuffende sæsonstart, og klubbens sportslige ledelse har altså valgt, at Peter Ankersen og Karlo Batolec er de to, som skal kæmpe om spilletiden i forsvarets højre side.

