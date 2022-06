FCK sikrer sig svensk profil

Han kom til klubben i marts måned og trådte med det samme ind i FC Københavns startopstilling.

Og nu fortsætter samarbejdet med Viktor Claesson.

FC København er således blevet enige med den svenske offensivsspiller om en kontrakt, der løber de næste fire år. Det oplyser FC København i en pressemeddelse.

- Viktor er en topspiller, der har både et top- og bundniveau over det, vi normalt oplever i Superligaen. Han er relationelt meget stærk offensivt og samtidig en uhyre disciplineret holdspiller, udtaler sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Han kommer til at spille en hovedrolle i vores dynamiske og dominerende spillestil og bliver afgørende for vores muligheder i Europa og i Superligaen i den kommende sæson og på sigt,” siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Den svenske landsholdsspiller blev pludselig en mulighed for københavnerne, da han i marts måned fik sin kontrakt i russiske Krasnodar ophævet. Herefter skrev man under på en aftale for resten af sæsonen.

Men nu har parterne altså papir på hinanden de næste fire år, og 30-årige Claesson glæder sig over aftalen med en klub, som han fra begyndelsen havde den helt rigtige fornemmelse omkring.

- Vi startede med en kort aftale, men jeg kunne mærke med det samme, at det virkelig var en god klub for mig at komme til. Alle har taget fantastisk imod mig, og jeg har følt mig hjemme fra start. Niveauet er højt og der er stor kvalitet og potentiale i truppen, så jeg er overbevist om, at vi kommer til at blive bedre og bedre.

- Vi har store ambitioner både i Superligaen og i Europa i den kommende sæson. Det ser jeg meget frem til at være en del af, siger Viktor Claesson.

Viktor Claesson er noteret for 10 kampe i FCK-trøjen. Her er det indtil videre blevet til ét mål og tre assists.

Opdateres...

