FCK skal tjene på mig

- Jeg er først og fremmest en god bolderobrer, siger Lukas Lerager, der også agter at gribe dirigentstokken i det, han ser som et genfødt FCK

I sin debutant-tale søndag i omklædningsrummet i Horsens satte Lukas Lerager især fokus på ’gruppen’.

En gruppe, der – føler han – har taget rigtigt godt imod ham og ikke mindst har bekræftet ham i, at han valgte rigtigt ved at sige ’ciao’ til Genoa og vende hjem til FCK.

- Det har været rigtig nemt. Her er styr på tingene, og der er en rigtig god positivitet herude, siger han og refererer til de mange udskiftninger i staben efter Ståle Solbakkens fyring i oktober:

- Der er en masse nye, der kommer med et frisk pust. Der er skiftet lidt ud, og det ser ud til at være en god beslutning. Man kan mærke positivitet i hele klubben.

Lukas Lerager fik søndag FCK-debut i Horsens. Her kæmpe han om bolden med Jannik Pohl. Foto: Getty Images/Jan Christensen

- Folk vil hinanden. Det hele er meget professionelt, og det er en homogen trup, hvor alle vil hinanden det bedste, mener Lukas Lerager og rammer dermed ned i nogle af værdier, han selv føler at stå for som type:

- Jeg er en kæmpe holdspiller. Jeg sætter altid holdet over mig selv.

Samtidig efterlader den 27-årige landsholdskandidat ingen tvivl om, at han er kommet til Superligaen for at sætte sine aftryk – også som leder.

- Jeg er først og fremmest en god bolderobrer. Jeg kan godt lide at dirigere med mine holdkammerater.

- Jeg kan i det hele taget godt lide at ytre mig. Det handler jo om, at man gerne vil vinde og gerne vil klubben det bedste.

- Og så står jeg for noget arbejdsraseri. Det er de ting, der kendetegner mig, og jeg skal ikke ændre på mig selv her i FCK.

Lukas Lerager tager sig kærligt af FCK's Rasmus Falk, da Bordeaux i december 2018 besøgte Parken i Europa Leagues gruppespil. Foto: Jens Dresling

På den baggrund mener han selvsagt også at kunne levere i Jess Thorups spillesystem.

- I det system kan jeg komme meget med i boksen, men skal også arbejde defensivt. Jeg skal være meget på bolden i en central rolle. Det bliver boks-til-boks-spil og forhåbentlig med både mål og en masse assists, smiler han.

Der var flere grunde til, at det blandt flere bejlere blev FCK, der flyttede ham fra Genoa. På en lejeaftale med indbygget købsoption på knap 20 millioner kroner.

- Der er jo først og fremmest to klubber, der skal blive enige, men jeg ville gerne FCK, og de strakte sig også langt.

- Nogle gange skal du hoppe på toget, og jeg føler, at FCK har sat en virkelig god retning netop nu. De er kommet tilbage på rette spor med Jess Thorup som en stor del af det.

- Tingene er kørt i stilling igen. FCK skal jo vinde hvert år, og det vil jeg gerne være en del af.

- Jeg vil også gerne spille på et mere dominerende hold i stedet for at skulle løbe efter bolden det halve af tiden.

Lukas Lerager har tordnet bolden ind i målhjørnet på et langskud mod Østrig og tiljubles af landsholdskammerater. Foto: Lars Poulsen

FCK skal tjene på mig

Et klubskifte fra Serie A til Superligaen som 27-årig kan ligne en karriere-neddrosling, men sådan ser Lukas Lerager bestemt ikke på det. Hans ambitioner er intakte, og FCK er bare en velvalgt trædesten til en endnu større hylde, fornemmer man.

- Mine ambitioner er ikke blevet mindre. Jeg følte bare, at det var et rigtigt skridt nu, siger han.

- Jeg håber så at gøre det så godt, at FCK kan tjene på mig. Det er altid min ambition i de klubber, jeg spiller i. FCK er jo også en sælgende klub.

- Men jeg ser det også som en god mulighed for at udvikle mig personligt i og med, at jeg kommer ind på et hold, der dominerer mere. At jeg får den del af spillet med også.

- Jeg vil ud i Europa og spille Champions League. Det handler både om udvikling og om at vinde titler. Og så handler det om at være i en klub, hvor du ikke skal tænke på andet end at spille fodbold.

Lukas Lerager kan sagtens se sig selv i et nyt udlandseventyr, og så kan FCK også tjene på ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som mange andre taler han om landsholdet som noget, ’der kommer, hvis jeg gør det godt nok’. Men selvfølgelig har han øje for, at en EM-slutrunde venter.

- Selvfølgelig har jeg da også EM i tankerne. Gør du det godt nok, så skal du nok komme med. Og de skal jo nok følge med i, hvad du går og laver, siger Lukas Lerager, der i Parken dog spiller helt fremme i landstrænerens perspektiv.

De ville ikke lære af deres fejl

- Jeg kunne sagtens bare være blevet i Genoa, men min personlighed modsiger det, lyder det fra Lukas Lerager.

- Jeg vil altid prøve at optimere tingene, men dernede ville de ikke lære af deres fejl. Og hvis du hele tiden hælder en dråbe i glasset, så flyder det over på et tidspunkt.

Lukas Lerager ryster lidt på hovedet. Også til spørgsmålet om, hvorvidt det var en forkert beslutning at skifte dertil fra Bordeaux i januar 2019.

- Nej, for det var et skridt op i forhold til fransk fodbold. Serie A er trods alt en stor liga.

- Jeg var glad for at være i Bordeaux, og det kom også først på plads i vinduet sidste dage. Vi var for mange i truppen, havde fået nye ejere, og jeg var den eneste, der kom bud på.

- Det var en stor mulighed at tage til Genoa. Nogle gange tager du nogle valg, og jeg har da også været glad for at være der. Det var et dejligt sted at bo. Men de evnede ikke rigtigt at kigge indad og forstå, hvorfor vi lå, som vi gjorde i tabellen.

- Det blev taget nogle mærkelige beslutninger. Der var alt for meget udskiftning.

- Det er en klub, der ikke har valgt at udpege en retning og købe spillere til det koncept, man vil spille, siger han.

- Der kan jeg godt lide, at en klub har en ledelsesstil og en retning for, hvorhen man vil med holdet. Når de ting ikke er til stede, bliver jeg træt af det.

- Vi fik hele tiden nye trænere og skulle hele tiden spille med et nyt hold. Så får du ikke den kontinuitet i holdet, som gør, at du også præsterer.

Vinbøde til svigerfar

Lukas Leragers svigerfar kom til at røbe hans klubskifte endnu inden han kunne trække i FCK-trøjen. Privatfoto

Han ville gøre det så godt, Ulrik Lassen, da han i en Facebook-gruppe med 2.700 medlemmer efterlyste en bolig til sin datter og svigersøn, som var på vej hjem fra et udenlandsophold.

’Det skal være i fornuftig afstand fra FCK’s træningsbaner’, meddelte han i Gentlemen’s Lounge, et såkaldt ’eksklusivt ledernetværk’.

Den nyhed var ikke eksklusiv ret længe.

- Han mente jo, at det var en gentleman-klub, og at det ikke var helt fair, at det kom ud. Jeg har fortalt ham, at det koster noget god rødvin, siger Lukas Lerager med et stor smil i dag.

Sådan et ifører han sig også, når man spørger til en anden oplysning fra svigerfar. Nemlig at han har en jagthund.

- Mine svigerforældre har samme race, og min kone ville gerne have sådan en hund. Ja, jeg har gået to-tre gange på jagt med min svigerfar og vil også tage jagttegn inden så længe, siger Lukas Lerager, der sammen med sin kone har en fire måneder gammel søn med hjem til København.

- Det var nu ikke det, der trak mest, da vi skulle beslutte os. Min kone var egentlig meget åben og sagde, at det var op til mig. Men det er da rart at have familien omkring os.

