FCK skifter strategi: Vil holde længere på spillerne

FC København vil forsøge at holde længere på sine bedste spillere i fremtiden frem for at indløse en økonomisk gevinst på at sælge dem til udenlandske klubber. Det skal fremme muligheden for sportslig succes.

Det skriver klubben i forbindelse med tirsdagens præsentation af Parken Sport & Entertainments årsregnskab for 2019.

Selskabet, der ejer FCK, kommer ud af regnskabsåret med et overskud på 75 millioner kroner før skat, hvilket ligger inden for forventningerne.

I 2020 forventer selskabet et resultat på mellem 0 og 20 millioner kroner. I forventningerne er det indregnet, at FCK også i efteråret 2020 vil spille et europæisk gruppespil.

- I forventningerne er indarbejdet en negativ værdiregulering af investeringsejendommene på 34 millioner kroner i første kvartal 2020 i forbindelse med udskydelse af hjemfaldspligten til Københavns Kommune, samt betydelig lavere transferavancer sammenholdt med 2018 og 2019, da fokus for den sportslige ledelse er på kontinuitet i spillertruppen, med det formål at optimere resultaterne både sportsligt og økonomisk, lyder det i regnskabet.

I 2019 solgte FCK blandt andre Jesse Joronen, Robert Skov og Denis Vavro for store millionbeløb. De nåede at spille for den danske mesterklub i henholdsvis en, halvanden og to sæsoner.

