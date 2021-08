FCK skriver med Luther Singh

FC København har onsdag forstærket sig med den sydafrikanske landsholdsspiller Luther Singh.

Det skriver man på sin hjemmeside.

23-årig Singh tiltræder med øjeblikkelig virkning på en kontrakt, der løber til sommeren 2025.

- Luther er en interessant spiller med et stort offensivt potentiale, hvor han med sin fart og evner en mod en kan være en afgørende spiller. Han kan spille på begge kanter og har en god afslutningsfod, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Han spillede sidste sæson for Pacos De Ferreira, der havde lejet ham i Sporting Clube Braga.

Han har senest deltaget i OL for Sydafrika.

Han har i alt spillet 67 kampe i Portugals bedste række, og her er det blevet til ti mål.

Et fantastisk ry i Europa

Dermed følger han i sporene på sine landsmænd Sibusiso Zuma og Elrio van Heerden, der tidligere har været på kontrakt i FCK.

- FCK har et fantastisk godt ry ude i Europa og ikke mindst i Sydafrika, hvor vi alle kender historien om Zuma, men også Elrio Van Heerden, der gjorde det fantastisk her, siger Singh til FCK’s hjemmeside.

Han tilføjer, at han har haft tilbud fra både Portugal, England og andre ligaer. At der er tale om en skandinavisk klub, har kun gjort det lettere at træffe valget, fortæller han.

- Jeg har været i Skandinavien før, så jeg kender mentaliteten, klimaet og den fysiske spillestil, der nogle gange kan præge kampene, siger han.

