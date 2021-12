FCK slår Slovan Bratislava 2-0 og er videre til 1/8-finalen i Conference League

Conference League er ved at udvikle sig til en god forretning for FC København.

Nok er den europæiske 2. division både sportsligt og økonomisk milevidt fra de københavnske Champions League-drømme, men hovedstadsklubben har alligevel tjent pænt med penge.

Sent torsdag aften slog de Slovan Bratislava 2-0 og sikrede sig dermed den femte sejr i gruppen.

Den var lige over 3,7 mio. kroner værd, og FCK’s europæiske eventyr har dermed allerede kastet over 55 mio. kroner af sig.

Til foråret fortsætter det, og som vinder af gruppen er FCK klar til 1/8-finalen i marts.

FCK vandt uden problemer årets sidste kamp. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

De kan se tilbage på et overbevisende europæisk efterår, der for øjnene af 13.021 tilskuere blev rundet af med en sikker sejr i nationalarenaen.

Det var et rekordungt FCK-mandskab, der trådte ind på den vintertrætte plæne i Parken.

Københavnerne er hårdt ramt af skader, og Jess Thorup stillede med seks 18-årige i en startopstilling, der var den yngste i FCK’s historie.

Gennemsnitsalderen var lige under 22 hos 'Løverne', der kunne gå til opgøret med ro i sindet.

De var allerede videre i Europa League, men der var trods alt penge, prestige og point til dansk fodbold på spil.

De slovakiske gæster kæmpede for at gå videre sammen med FCK, men det var svært at se, at det var dem, der havde mest på spil.

De havde ikke meget at byde på, men var dog meget tæt på at komme foran efter tyve minutter spil, da William Bøving undervurderede en lang aflevering.

Dejan Drazic trak forbi FCK'eren i straffesparksfeltet og fik fyret af, men Kamil Grabara sørgede med en god benparade for, at Slovan ikke kom i front.

Kort efter var William Bøving så på spil i den anden ende. FCK’s venstrekant tog et skarpt træk og afsluttede fladt, men bolden prellede af på ydersiden af stolpen.

FCK havde det meste af halvlegen overtaget, og det var ikke ufortjent, at de efter en halv time tog føringen.

Islandske Hákon Haraldsson drev bolden frem og satte et par slovakker.

Lige uden for feltet lagde han læderet til rette for Jonas Wind, der med en kølig, velplaceret inderside passerede Adrián Chovan i Slovans mål.

Slovakkerne havde intet svar og virkede mest af alt som et hold, der ikke troede på avancement.

Otte minutter inde i anden var det endegyldigt slut for Slovan Bratislava.

Hákon Haraldsson headede uselvisk et Jonas Wind-indlæg hen til Rasmus Højlund, der tæt under mål kunne stange bolden i nettet til 2-0.

Velspillende Haraldsson var en håndfuld minutter senere tæt på at gøre det til 3-0 efter en flot frispilning af Bøving.

Desværre for islændingen sad hans afslutning ikke yderligt nok, og den slovakiske keeper kunne redde.

FC København sad fuldstændig på de sidste 45 minutter, og det både kunne og burde være endt med en sejr på mere end to mål.

Flere store muligheder blev misbrugt, men det lever Jess Thorup nok med.

Han kan sætte et stort hak ud for FCK’s europæiske efterår i Conference League. Ja, måske FCK-træneren ligefrem vil kalde det exceptionelt flot...