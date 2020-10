FCK-spiller fraværende: Tæt på klubskifte

De vælter sig i backs i FC København, og en af opgaverne for den sportslige ledelse er at få afsat en eller flere af de backs til steder, hvor transfervinduet fortsat er åbent.

Og det ser nu ud til, at man har held med den mission i forhold til en af de to backs, man gerne vil slippe. Det erfarer tipsbladet.dk.

Uruguay-backen Guillermo Varela blev torsdag i russiske medier rygtet tæt på et skifte til Dynamo Moskva, og højrebacken er altså fraværende fra dagens træning i FC København, fordi han arbejder på at lande en aftale med en klub i Rusland.

Den 27-årige FC København-spiller har været fast mand i en længere periode i FC København, hvor han foretrukket foran Karlo Bartolec på højre back, men med tilgangen af Peter Ankersen blev Varela overflødig - også fordi han aldrig formåede at slå igennem som en offensiv back, hvilket er vitalt i FCK-systemet.

Varela, der har en fortid i Manchester United, har fortsat godt tre år igen af aftalen med FC København, så er det en lejeaftale, han forlader FCK på, er der altså en sandsynlighed for, at han er tilbage i København, når lejemålet løber ud.

Transfervinduet i Rusland lukker natten mellem den 16. og 17. oktober, så aftalen skal falde på plads i dag, hvis det skal blive til noget.

Tidligere i vinduet var han tæt på et skifte til spansk fodbold, men i stedet for at tage turen sydpå, valgte han at takke nej og blive i FC København. Nu kan det være, at han alligevel forlader dansk fodbold.

FCK hentede Varela i Penarol i januar 2019. Han har 35 Superliga-kampe på cv'et. I denne sæson har han bare spillet et af fire opgør i dansk fodbolds bedste række.

Opsigtsvækkende jobopslag: Bliv Steinleins assistent

Ligner ren panik

Advarer mod FCM-spillere: Derfor skal de skiftes ud