FCK-spiller indlagt

FCK-spiller Luther Singh er blevet indlagt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

'Vores sydafrikanske kantspiller, Luther Singh, er efter et sygdomsforløb blevet indlagt på et hospital.'

'Singhs sygdomssymptomer tiltog, mens resten af holdet var i Grækenland til kampen mod PAOK, og derfor er han blevet indlagt til observation og yderligere tests.'

'Alle i klubben ønsker Luther god bedring og har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,' skriver FCK.

Til kampen mod Vejle i søndags sad han ude på grund af sygdom, oplyste FCK på sin hjemmeside, da de offentliggjorde truppen til kampen.

FCK-spilleren har ikke fået den ønskede start på karrieren i København. Foto: Lars Poulsen

Den 24-årige kantspiller kom til hovedstadsklubben i sommer. Indtil videre har han haft en forfærdelig start.

Det er kun blevet til syv kampe og ingen mål eller assists. Han har samlet spillet blot 129 minutter.

I september havde han pasproblemer, da han havde været med det sydafrikanske landshold. Han ankom derfor med næsten en uges forsinkelse tilbage til FCK.

Han har senest været i aktion for FCK 21. oktober, da københavnerne hjemme spillede mod PAOK i Conference League. Her blev Singh både skiftet ind og ud af cheftræner Jess Thorup i kampen.

Efter nederlaget mod Brøndby 24. oktober gav cheftræneren en status på Luther Singh, som Thorup selv havde haft samtaler med.

- Vi blev enige om, at nu trækker vi lige stikket. Vi har sagt, at nu skal vi gøre noget ved det her, så det ikke bliver noget halvt. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi får det her til at blive helt, sagde Thorup.

