FCK-spiller Khocholavas svigerfar omkommet i Ukraine

FCK-spilleren David Khocholava har modtaget en frygtelig besked.

Hans svigerfar er omkommet, mens han kæmpede for Ukraine i krigen mod Rusland.

Det skriver FCK på sin hjemmeside og på Twitter.

'Alt vores fokus og energi er rettet mod at støtte David og hans familie med alt, der er muligt i en meget svær tid, og vi sender vores tanker og kærlighed til dem.'

'David Khocholava har naturligvis fået fri til at tage sig af sin familie, og vi håber, at alle vil respektere, at David og hans familie ønsker ro omkring sig.'

'Vi tager stærk afstand fra en forfærdelig og meningsløs krig mod det ukrainske folk - og vi opfordrer igen alle til at støtte med hvad de kan - enten via indsamling eller auktion,' skriver klubben.

FCK-spilleren danner par med ukrainske Julia Khocholava.

29-årige David Khocholava er fra Georgien. Han har spillet i ukrainske Chornomorets fra 2015-2017 og efterfølgende i den ukrainske storklub Shakhtar Donetsk fra 2017-2021, inden han i sommer skiftede til FCK.

- Davit (Kocholava, red.) havde taget flaget med, og så aftalte jeg med ham, at vi tog det med ind på banen før kampen, og heldigvis ville Viborg gerne være med på det for at vise støtten, fortæller Nicolai Boilesen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Til kampen mod Viborg i forrige uge havde Khocholava et ukrainsk flag med på banen for at støtte Ukraine og sin ukrainske familie.

I fredags blev han skiftet ind mod Randers til et kæmpe jubelbrøl fra tilskuerne i Parken.