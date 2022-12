FCK-spiller opereret

En god nats søvn er afgørende for kroppens ve og vel, og dem har FC København-spilleren Isak Bergmann Johannesson alt for få af. Derfor har han gennemgået en operation. Det afslører islændingen over for Chess After Dark.

- Jeg har gennemgået en næseoperation. Jeg havde svært ved at trække vejret gennem næsen, sov dårligt og har højst sandsynligt søvnaopnø. Min restitution har ikke været god nok, og det er vigtigt at få gjort noget ved, siger Isak Bergmann Johannesson.

Søvnapnø er en lidelse, som medfører, at man typisk holder vejrtrækningspauser, mens man sover. Det skyldes, at luftvejene er tillukkede under søvn, og netop det er årsagen til, at FCK-spilleren er blevet opereret i næsen.

Isak Bergmann Johannesson spillede mod Sevilla i Champions League. Foto: Jens Dresling

Svær søvnapnø øger risikoen for en blodprop i hjernen med 90 procent og øger risikoen for en hjertesygdom med 50 procent, så Isak Bergmann Johannesson må krydse fingre for, at behandlingen har en effekt - det har den heldigvis ofte.

For det meste behandles sygdommen med en såkaldt CPAP, som er en lille maske, der skal påføres under søvn. Oftest vil patienter skulle anvende CPAP'en resten af livet.

19-årige Isak Bergmann Johannesson spillede 15 Superliga-kampe for FC København i efteråret - heraf 7 fra start. Islændingen noterede sig for en enkelt scoring.