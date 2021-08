FCK-spiller solgt

Kroaten Karlo Bartolec er fortid i dansk fodbold.

Mandag er han blevet solgt fra FC København til NK Osijek i hjemlandet. Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Dermed er et fem år langt ophold i dansk fodbold ovre for den aggressive højre back. Han kom til FC Nordsjælland i sommeren 2016, og efter tre gode sæsoner blev han i sommeren 2019 solgt videre til FCK, hvor succesen har været begrænset.

Siden har FCK købt både Peter Ankersen og Kevin Diks til pladsen, og Bartolec er derfor kommet i overskud.

Bartolec er ikke startet inde for FCK siden marts, og sportsdirektør Peter Christiansen mener, at tiden var til en skilsmisse.

- Karlo er en solid back, men konkurrencen på den position er meget, meget hård hos os, når både Peter Ankersen og Kevin Diks også er i truppen, lige som vi har unge spændende spillere på vej nede fra talentafdelingen på den position.

- Derfor giver det god mening for alle parter, at vi sender ham videre, siger sportsdirektøren.

Han tilføjer, at FCK har fået 'en fin økonomisk løsning' i forbindelse med salget af Bartolec, der ellers havde to år tilbage af sin kontrakt med den danske hovedstadsklub.

Karlo Bartolec nåede at spille 130 superligakampe og score ni mål. I FCK lyder hans statistik på 41 superligakampe og to mål. Bartolec har desuden spillet fem landskampe for Kroatien.

