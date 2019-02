FCK-spillere i heftigt skænderi trods storsejr

Pieros Sotiriou forsøgte at stjæle Robert Skovs straffespark i slutminutterne, og så blev holdkammeraterne sure

Storsejren var hjemme.

Men FCK-angriberen Pieros Sotiriou var så vild efter også at komme på tavlen i ydmygelsen af OB, at han forsøgte at stjæle Robert Skovs straffespark - og dermed muligheden for et hattrick.

Sotiriou fik tilkendt straffesparket efter at være blevet revet ned i fynboernes straffesparksfelt, men Robert Skov samlede hurtigt bolden op. Til stor utilfredshed for cyprioteren, der brusede mod Superligaens topscorer.

Andreas Bjelland stormede frem fra sin plads i det centrale forsvar for at få styr på holdkammeraterne, og så endte Robert Skov alligevel med at få sit straffespark - og sit hattrick.

Nicolai Boilesen og Andreas Bjelland må fjerne en rasende Pieros Sotoriou, som ville sparke straffespark. Foto: Lars Poulsen

Zeca og Andreas Bjelland lagde ikke fingre imellem. Foto: Lars Poulsen

Og det var da også meningen, at Robert Skov skulle sparke, bekræftede både Robert Skov, Andreas Bjelland og Ståle Solbakken efter kampen.

Alle forsøgte de efterfølgende at tale episoden ned, og Ståle Solbakken fortalte til TV3, at frustrationen kunne skyldes, at cyprioteren rent faktisk var førstesparker, inden han blev skadet.

- Han ville bare gerne på tavlen, og det kunne hjælpe lidt selvtillidsmæssigt. Man kan sagtens sætte sig i hans sted, for kampen var jo afgjort. Men det er Robert, som bestemmer, og han ville jo også score sit hattrick, siger Solbakken ifølge Ritzau.

- Han arbejdede desperat for at lave mål. Så blev han revet ned i feltet i 93. minut og tænkte 'giv mig den bold, så jeg kan få et mål'. Mere er der ikke i det.

- Pieros sparkede tidligere alle straffesparkene og scorede, men så blev han fejlopereret. Så var Viktor (Fischer, red.) straffesparksskytte og blev skadet, og siden har Robert sparket og scoret på alle.

- Der er ikke så meget i det, og det er ikke en stor ting for mig, lød det fra Ståle Solbakken.

FCK vandt kampen 6-1 på tre mål af Robert Skov, mens også Zeca, Nicolaj Thomsen og Peter Ankersen kom på tavlen.

Foto: Lars Poulsen

